Jaaroverzichten, jaarmixen en muziek om thuis een feestje te vieren. Radiostations zenden met Oud & Nieuw weer massaal speciale programma’s uit. Op bijna geen enkel radiostation is met Oud & Nieuw de reguliere programmering te horen. Daarom hebben we traditiegetrouw een overzicht gemaakt van de programmering met de jaarwisseling.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is op oudejaarsdag het traditionele jaaroverzicht te horen. ‘Het Geluid van 2020’ wordt uitgezonden tussen 9:30 en 16:00 uur. In de avond tussen 19:30 en 20:30 uur verzorgt Vincent Bijlo net als vorig jaar een oudejaarsconference. Vervolgens gaat Marcel van Roosmalen 2,5 uur lang in gesprek met cabaretier Ronald Goedemondt in ‘De Diepte In’. De avond wordt, zoals iedere dag, afgesloten met ‘Met Het Oog Op Morgen’. Na middernacht wordt de eindejaarsconference van Vincent Bijlo herhaald, waarna de normale programmering wordt opgepakt.

Op Nieuwjaarsdag is van 9:30 tot 16:00 uur een speciaal Nieuwjaarsprogramma te horen: ‘Hallo 2021’. In de avond is er tussen 20:30 en 23:00 uur weer een nieuwe aflevering van ‘De Diepte In’. Dit keer gaat het om een interview van Margje Fikse met schrijver Rosanne Hertzberger.

NPO Radio 2

Al sinds 1999 is op oudejaarsavond de ontknoping van de ‘Top 2000’ te horen op NPO Radio 2. Paul Rabbering draait even voor middernacht de nummer 1 vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid: ‘Rollercoaster’ van Danny Vera.

Het nieuwe jaar begint met de ‘Soul Night New Years Party’ vanaf middernacht. Vervolgens presenteert Thomas Hekker tussen 2:00 en 6:00 uur ‘Gelukkig Nieuwjaar met Thomas Hekker’.

Op Nieuwjaarsdag is de ‘Net Niet Top 2000’ te horen, een project van Rob Stenders. De hele dag hoor je platen die geen plek wisten te veroveren in de ‘Top 2000’ van dit jaar. De presentatie is als volgt:

06:00u – 09:00u Giel Beelen

09:00u – 12:00u Bart Arens

12:00u – 14:00u Gijs Staverman

14:00u – 18:00u Rob Stenders, Caroline Brouwer & Leo Blokhuis

18:00u – 22:00u Wouter van der Goes & Frank van ’t Hof

22:00u – 00:00u Rob Stenders

NPO 3FM

Omdat de dj’s die meededen aan ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ vrij zijn, is de programmering van NPO 3FM op oudejaarsdag aangepast. Daarnaast wordt tussen 12:00 en 16:00 uur ‘NOS op 3 Jaaroverzicht’ te horen, gepresenteerd door Sander Hoogendoorn en Dieuwke Teertstra.

Rond de jaarwisseling worden er een aantal mixen herhaald. Op 1 januari is overdag een aangepaste programmering te horen met een zes uur durende editie van ‘Partij voor de Vrijdag’ vanaf 16:00 uur, omdat het programma van Rob Janssen zijn 100e uitzending viert. ’s Avonds is de eerste aflevering van ‘De Boem Boem Disco Show‘ met Rámon Verkoeijen. Dit is de complete programmering:

Donderdag 31 december 2020

00:00u – 03:00u Andres Odijk

03:00u – 06:00u Obi Raaijmaakers

06:00u – 09:00u Mark van der Molen

09:00u – 12:00u Jorien Renkema

12:00u – 16:00u NOS op 3 Jaaroverzicht – Sander Hoogendoorn en Dieuwke Teertstra

16:00u – 19:00u Jorien Renkema

19:00u – 21:00u Luc Sarneel

21:00u – 22:00u 3FM Festival Top 999 Mix

22:00u – 23:00u 3FM Top 1000 Van Deze Eeuw Mix

23:00u – 00:00u 3FM Song van het Jaar Mix

Vrijdag 1 januari 2021

00:00u – 03:00u Livesets ADE 2020

03:00u – 06:00u Jan-Paul Beukema

06:00u – 09:00u Luc Sarneel

09:00u – 12:00u Jamie Reuters

12:00u – 14:00u Yoeri Leeflang

14:00u – 16:00u Mega Top 30 Jaaroverzicht – Olivier Bakker

16:00u – 22:00u Partij voor de Vrijdag – Rob Janssen

22:00u – 00:00u De Boem Boem Disco Show – Rámon Verkoeijen

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt met Oud & Nieuw de normale programmering.

NPO Radio 5

Ook op NPO Radio 5 is tijdens Oud & Nieuw de normale programmering te horen.

Qmusic

Op Qmusic is sinds afgelopen zondag alleen nog maar ‘Het Foute Uur’ te horen. Het radiostation gaat hier op oudejaarsdag tot middernacht mee door. Het nieuwe jaar begint vervolgens met nonstop muziek.

Op Nieuwjaarsdag is van 10:00 tot 18:00 uur de ‘Top 100 van 2020’ te horen, het jaaroverzicht van de ‘Top 40’. Daarna pakt Qmusic de normale programmering weer op.

Radio 538

Radio 538 zendt op oudejaarsdag tussen 10:00 en 18:00 uur het ‘538 Top 50 Jaaroverzicht’ uit. De presentatie is handen van Ivo van Breukelen, Mark Labrand en Barend van Deelen. Daarna presenteert Igmar Felicia van 18:00 tot 21:00 uur ‘2020, de ballen!’. Traditiegetrouw wordt het jaar afgesloten met de ‘Grandmix’ van Ben Liebrand. Op Nieuwjaarsdag is een aangepaste programmering te horen.

Dit is het complete overzicht van de programmering van Radio 538 met Oud & Nieuw:

Donderdag 31 december 2020

06:00u – 10:00u 538 Ochtendshow met Wietze – Wietze de Jager

10:00u – 13:00u 538 Top 50 Jaaroverzicht – Mark Labrand

13:00u – 16:00u 538 Top 50 Jaaroverzicht – Barend van Deelen

16:00u – 18:00u 538 Top 50 Jaaroverzicht – Ivo van Breukelen

18:00u – 21:00u 2020, de ballen! – Igmar Felicia

21:00u – 00:00u 538 Grandmix 2020 – Ben Liebrand

Vrijdag 1 januari 2021

00:00u – 01:00u 2021 Kick Off Mix – Martin Garrix

01:00u – 03:00u Global Dance Chart Yearmix – Wessel van Diepen

03:00u – 06:00u 538 Grandmix 2020 – Ben Liebrand (herhaling)

06:00u – 08:00u 538 Talent

08:00u – 12:00u Bas Menting

12:00u – 14:00u Niek van der Bruggen

14:00u – 18:00u 538 Top 50 – Ivo van Breukelen

18:00u – 21:00u Igmar Felicia

21:00u – 23:00u Global Dance Chart – Wessel van Diepen

23:00u – 00:00u Non-stop

Radio 10

Radio 10 volgt op oudejaarsdag tot 19:00 uur de normale programmering, al wordt een aantal vaste jocks vervangen vanwege de Kerstvakantie. Van 19:00 tot 20:00 uur komen de grootste hits aller tijden voorbij in de ‘Top 4000 mix’. Daarna volgt tot 3:00 uur ’s nachts non-stop de ‘Happy New Year’s Party’ met om middernacht een half uur lang vuurwerkgeluid. Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 10 een minimale programmering.

De volledige programmering is als volgt:

Donderdag 31 december 2020

00:00u – 06:00u Non-stop

06:00u – 10:00u Ekdom in de Morgen – Gerard Ekdom

10:00u – 13:00u Robert Feller

13:00u – 16:00u Edwin Diergaarde

16:00u – 19:00u René Verkerk

19:00u – 20:00u Top 4000 Mix

20:00u – 00:00u Happy New Year’s Party

Vrijdag 1 januari 2021

00:00u – 06:00u Nonstop

08:00u – 12:00u Silvan Stoet

12:00u – 16:00u Robert Feller

16:00u – 19:00u Lindo Duvall

19:00u – 00:00u Non-stop

Sky Radio

Sky Radio zendt uiteraard ook met Oud & Nieuw nonstop muziek uit. Tussen 18:00 en 6:00 uur is het muziekformat echter aangepast en worden de uitzendingen omgedoopt tot ‘Sky New Year’s Party’.

Radio Veronica

Sinds afgelopen zondag is op Radio Veronica de ‘Countdown Top 750’ te horen. Op oudejaarsdag is de ontknoping van deze hitlijst tussen 7:00 en 18:00 uur. Daarna is nonstop ‘Veronica’s New Year’s Eve Party’ te horen. Op Nieuwjaarsdag volgt Radio Veronica de zaterdagprogrammering.

100% NL

100% NL heeft sinds de Kerst een uitgeklede programmering. Op oudejaarsdag is van 9:00 tot 13:00 uur Stephan Jacobs te horen, gevolgd door Barry Paf tot 17:00 uur. Daarvoor en daarna is non-stop muziek te horen. Vanaf 19:00 uur ’s avonds wordt het jaar afgesloten met opnames van De Toppers. Dit gaat door tot 3:00 uur.

Nieuwjaarsdag begint non-stop. Vervolgens is vanaf 9:00 uur Stephan Jacobs te horen; om 13:00 uur is Michael Blijven te horen. Na 17:00 uur gaat het radiostation weer over op non-stop muziek.

SLAM!

SLAM! zendt al bijna twee weken ‘Housuh in de Pauzuh XL uit’ en gaat hier ook tijdens de jaarwisseling non-stop mee door. De presentatie is als volgt:

Donderdag 31 december 2020

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Martijn La Grouw

10:00u – 14:00u Anoûl Hendriks

14:00u – 18:00u Dimitris Kops

18:00u – 22:00u Jaimy de Ruijter

22:00u – 00:00u Martijn La Grouw

Vrijdag 1 januari 2021

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Jarno van der Wielen

10:00u – 14:00u Hielke Boersma

14:00u – 18:00u Dimitris Kops

18:00u – 22:00u Wouter van Stralen

22:00u – 00:00u Hielke Boersma

Sublime FM

Op Sublime FM is tijdens Oud & Nieuw nonstop muziek te horen.

BNR Nieuwsradio

Op oudejaarsdag volgt BNR Nieuwsradio de normale programmering. Op Nieuwjaarsdag zijn de de hele dag herhalingen van themaprogramma’s te horen.

KINK

KINK volgt op oudejaarsdag tot 19:00 uur de normale programmering. Vervolgens presenteert Michiel Veenstra tussen 19:00 en 20:00 uur ‘Het Gedroomde Livejaar 2020’. een terugblik op de concerten die er niet waren dit jaar. Van 20:00 tot 4:00 uur wordt de jaarwisseling omkleed met gitaren met ‘Heavy New Year’.

Op Nieuwjaarsdag volgt KINK de normale vrijdagprogrammering. Die dag is tevens de eerste uitzending van Eric Corton. Hij presenteert samen met Michiel Veenstra ‘Vrijdag Corvee’ tussen 16:00 en 18:00 uur.