Rob Stenders heeft vanmiddag tijdens zijn shift in de Top 2000 een nummer van Marco Borsato en Ali B halverwege afgekapt. “Genoeg”, riep de NPO Radio 2-dj toen hij het nummer ‘Wat Zou Je Doen’ draaide. Vervolgens startte Rob de volgende plaat in. “We hebben een klein beetje haast en dan moet je soms liedjes wat korter maken. Mijn eigen schuld, had ik beter timemanagement moeten doen”, zei hij:

De actie van Rob kon rekenen op wisselende reacties. “Wat slecht dit. Plaat afkappen is niet echt respectvol ten opzichte van de stemmers”, twitterde iemand. “Belachelijk” en “raar” waren andere reacties. Ook waren er luisteraars die de actie waarderen. “Ik pleit ervoor dat Rob Stenders de baas wordt van de Nederlandse radio.”

Rob Stenders kwam al eerder in het nieuws vanwege zijn uitgesproken mening over sommige platen in de Top 2000. Zo noemde hij vorig jaar een aantal platen die hij moest draaien ‘boutmuziek’. Ook vergeleek hij de lijst toen met ‘een fuik’.

De Top 2000 is samengesteld uit de stemmen van de luisteraars van Radio 2.

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2