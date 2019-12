NPO Radio 2 heeft de volledige Top 2000 van 2019 bekendgemaakt. Queen is, voor het eerst sinds het bestaan van de lijst, hofleverancier. De Britse groep is met 37 nummers het vaakst vertegenwoordigd in de Top 2000, twee meer dan vorig jaar. Eerder werd al bekend dat ‘Bohemian Rhapsody’ wederom de populaire lijst aanvoert.

The Beatles waren de afgelopen 20 edities van de Top 2000 steevast hofleverancier. Deze editie niet meer dus, het aantal noteringen daalt: van 38 in 2018 naar 36 nummers nu. Coldplay blijft stabiel op de derde plaats met 28 nummers. BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.

Top 2000 Award

Danny Vera is de hoogste binnenkomer en dat levert hem de NPO Radio 2 Top 2000 Award op. Vera, die de prijs vanmiddag kreeg uitgereikt van Ruud de Wild, staat op de vierde plaats. Davina Michelle won vorig jaar de eerste Top 2000 Award. Met de prijs zet Radio 2 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers.

De Top 2000 editie 2019 kent 73 echte nieuwkomers en 25 herintreders. De lijst is vanaf Eerste Kerstdag 8:00 uur te horen op NPO Radio 2. Even voor 2020 wordt de nummer één gedraaid. De gehele lijst is via deze link te bekijken.

Schema

Leo Blokhuis maakt dit jaar zijn debuut in de Top 2000. Het presentatieschema is als volgt:

00:00 – 02:00 uur – Leo Blokhuis

02:00 – 04:00 uur – Rick van Velthuysen

04:00 – 06:00 uur – Frank van ’t Hof

06:00 – 08:00 uur – Annemieke Schollaardt

08:00 – 10:00 uur – Jan-Willem Roodbeen

10:00 – 12:00 uur – Bart Arens

12:00 – 14:00 uur – Gijs Staverman

14:00 – 16:00 uur – Rob Stenders

16:00 – 18:00 uur – Ruud de Wild

18:00 – 20:00 uur – Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 uur – Stefan Stasse

22:00 – 00:00 uur – Paul Rabbering

Foto: NPO Radio 2 | Nathan Reinds