Rob Stenders heeft gisteren, tijdens de Top 2000, flink de spot met zichzelf bedreven. Onder de naam Arnold oude Beukema sprak hij een audio-appje in, die hij even later afspeelde in zijn uitzending op NPO Radio 2. Rob deed zichzelf in dat appje voor als een luisteraar die zich ‘kostelijk zit te amuseren’ en heel graag Marco Borsato wilde horen.

“Ik zit hier lekker bij de radio met een paar pilsjes en nootjes. Het is helemaal fantastisch. En ik hoop dat je Marco Borsato ook nog gaat draaien”, zo was te horen:

Het audio-appje was een knipoog naar afgelopen donderdag, toen Rob een ander nummer van Marco Borsato halverwege afbrak. “We hebben een klein beetje haast en dan moet je soms liedjes wat korter maken”, zei hij toen.

Gisteren draaide hij ‘De Meeste Dromen zijn Bedrog’ van Marco Borsato. En dit keer was de plaat wel in z’n geheel te horen. Tijdens het nummer zette hij de microfoon in het café open. “Genoeg”, riep iemand tijdens de plaat.

