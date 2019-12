Terugblikken en vooruitkijken, dat is wat veel mensen doen met Oud & Nieuw. De landelijke radiostations spelen daar slim op in: rond de jaarwisseling zenden de meeste radiostations jaaroverzichten, jaarmixen en andere speciale programma’s uit. Op bijna geen enkel radiostation is met Oud & Nieuw de reguliere programmering te horen. Daarom hebben we traditiegetrouw een overzicht gemaakt van de programmering Oud & Nieuw 2019/2020.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is op oudejaarsdag het tweede deel van ‘Het Geluid van 2019’ te horen. Tussen 9:30 en 16:00 uur hoor je dit jaaroverzicht met persoonlijke verhalen bij het (sport)nieuws van het afgelopen jaren. De presentatie is in de ochtend in handen van Ghislaine Plag en Dolf Jansen; ’s middags hoor je Roos Moggré en Splinter Chabot.

Op oudejaarsavond volgt van 19:30 tot 20:30 uur de ‘NPO Radio 1 eindejaarsconference’ in ‘Radio Kunststof’, die wordt verzorgd door Vincent Bijlo. Daarna gaat Margje Fikse in ‘De diepte in’ 2,5 uur lang in gesprek met Peter R. de Vries. De avond wordt, zoals iedere dag, afgesloten met ‘Met Het Oog Op Morgen’. Na middernacht wordt de eindejaarsconference van Vincent Bijlo herhaald, waarna de nieuwe programmering van start gaat.

Op Nieuwjaarsdag is van 9:30 tot 17:00 uur een speciaal Nieuwjaarsprogramma te horen: ‘Hallo 2020’. Frits Spits, Renze Klamer en Suzanne Bosman nemen de presentatie voor hun rekening. De rest van de dag is de normale programmering te horen.

NPO Radio 2

Al sinds 1999 is op oudejaarsavond de ontknoping van de ‘Top 2000‘ te horen op NPO Radio 2. Dit jaar gebeurt dat dus voor de 21e keer. Paul Rabbering draait even voor middernacht de nummer 1 vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid: Queen met ‘Bohemian Rhapsody’.

Het nieuwe jaar begint met de ‘Soul Night Party Edition’ vanaf middernacht. Om 2:00 uur pakt Radio 2 de normale programmering weer op.

NPO 3FM

NPO 3FM heeft sinds de Kerst een aangepaste programmering; ook tijdens Oud & Nieuw. Op oudejaarsdag is daarbij het ‘NOS op 3 Jaaroverzicht’ te horen. Tussen 9:00 en 15:00 uur wordt er in de uitzendingen teruggeblikt op het nieuws van het afgelopen jaar. Het jaar wordt ’s avonds afgesloten met de herhalingen van een aantal mixen die eerder al te horen waren op de publieke popzender. Dit is de complete programmering:

Dinsdag 31 december 2019

06:00 – 09:00 Luc Sarneel

09:00 – 12:00 Wijnand Speelman (met het ‘NOS op 3 Jaaroverzicht’)

12:00 – 15:00 Rob Janssen (met het ‘NOS op 3 Jaaroverzicht’)

15:00 – 18:00 Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Club Carter – Sagid Carter

21:00 – 22:00 3FM Festival Top 999 Mix

22:00 – 23:00 3voor12 Song van het Jaar Mix

23:00 – 00:00 Jaren 10 Mix

Woensdag 1 januari 2020

00:00 – 03:00 Andres Odijk

03:00 – 06:00 Andres Odijk

06:00 – 09:00 Luc Sarneel

09:00 – 12:00 Kevin van Arnhem

12:00 – 15:00 Sophie Hijlkema

15:00 – 18:00 Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Joram Kaat

21:00 – 00:00 Club Carter – Sagid Carter

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt op oudejaarsdag de normale programmering. Op Nieuwjaarsdag vervallen de normale programma’s van 9:00 tot 14:00 uur vanwege het ‘Nieuwjaarsconcert’ van de Wiener Philharmoniker in de Gouden Zaal van de Wiener Musikverein. Ab Nieuwdorp presenteert deze uitzending.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is tijdens Oud & Nieuw de normale programmering te horen.

Radio 538

Radio 538 zendt tussen 10:00 en 18:00 uur, de ontknoping van de ‘10’s Top 538‘ uit. Daarna is traditiegetrouw de ‘Grandmix’ van Ben Liebrand te horen, maar in plaats van een jaarmix heeft hij een ‘Grandmix Decade Edition’ gemaakt. Wietze de Jager en Chris Bergström sluiten het jaar af met de ‘Oudejaarsborrel’. Tijdens Nieuwjaarsnacht worden twee mixen herhaald; daarna pakt Radio 538 de zondagprogrammering op. Een overzicht:

Dinsdag 31 december 2019

06:00 – 10:00 538 Ochtendshow met Wietze – Wietze de Jager

10:00 – 13:00 00′s Top 538 – Mark Labrand

13:00 – 16:00 00′s Top 538 – Edwin Noorlander

16:00 – 18:00 00′s Top 538 – Ivo van Breukelen

18:00 – 21:00 Grandmix Decade Edition – Ben Liebrand

21:00 – 00:00 De Oudejaarsborrel – Wietze de Jager

Woensdag 1 januari 2020

00:00 – 03:00 Grandmix Decade Edition – Ben Liebrand

03:00 – 05:00 Dance Department 2019 Mix

05:00 – 08:00 Desmond Baidjoe

08:00 – 12:00 Niek van der Bruggen

12:00 – 15:00 Ivo van Breukelen

15:00 – 18:00 Edwin Noorlander

18:00 – 21:00 Barend van Deelen

21:00 – 00:00 Bas Menting

Sky Radio

Sky Radio zendt, zoals altijd, nonstop muziek uit. Op oudejaarsavond is van 16:00 tot 0:00 uur een mix van de grootste hits van het afgelopen jaar en populaire classics te horen in de ‘Sky Radio New Year Top 101’. De lijst wordt aangevoerd door ‘Happy New Year’ van ABBA. De lijst is ’s avonds ook te zien op tv: vanaf 20:30 uur worden er clips uitgezonden op Net5.

Radio Veronica

Radio Veronica heeft met Oud & Nieuw een uitgeklede programmering. Op oudejaarsavond is vanaf 20:00 uur non-stop de ‘Legends Top 50’ te horen. De lijst is samengesteld door de luisteraar van Radio Veronica, en bevat volgens het radiostation de beste muziek van de grootste legendes. Dit is de volledige programmering:

Dinsdag 31 december 2019

06:00 – 09:00 Giel Beelen

09:00 – 12:00 Jasper de Vries

12:00 – 16:00 Lindo Duvall

16:00 – 20:00 Jurgen Gofers

20:00 – 00:00 Legends Top 50

Woensdag 1 januari 2020

00:00 – 08:00 Non-stop

08:00 – 12:00 Jan-Paul Grootentraast

12:00 – 16:00 Lindo Duvall

16:00 – 20:00 Jurgen Gofers

20:00 – 00:00 Marisa Heutink

Radio 10

Radio 10 volgt op oudejaarsdag tot 19:00 uur de normale programmering, al wordt een aantal vaste jocks vervangen vanwege de Kerstvakantie. Van 19:00 tot 20:00 uur komen de grootste hits aller tijden voorbij in de ‘Top 4000 mix’. Daarna volgt tot 3:00 uur ’s nachts non-stop de ‘Happy New Year’s Party’.

Op Nieuwjaarsdag volgt Radio 10 een minimale programmering. Die begint om 8:00 uur met Silvan Stoet. Om 12:00 uur neemt Robert Feller het over. Lindo Duvall is tot slot te horen van 16:00 tot 19:00 uur, waarna de rest van de avond non-stop muziek te horen is.

Qmusic

Sinds zaterdag herhaalt Qmusic de ‘Top 500 van het Foute Uur’. De ontknoping is op oudejaarsdag even voor 19:00 uur te horen. Op nieuwjaarsdag is de Top 100 van 2019 te horen vanaf 10:00 uur. De volledige programmering is als volgt:

Dinsdag 31 december 2019

06:00 – 09:00 Joep Roelofsen

09:00 – 13:00 Top 500 van Het Foute Uur – Menno Barreveld

13:00 – 16:00 Top 500 van Het Foute Uur – Wim van Helden

16:00 – 19:00 Top 500 van Het Foute Uur – Kai Merckx

19:00 – 00:00 Fout & Nieuw

Woensdag 1 januari 2020

00:00 – 06:00 Fout & Nieuw

06:00 – 09:00 Non-stop

09:00 – 10:00 Het Foute Uur

10:00 – 13:00 Top 100 van 2019 – Kimberly Dekker

13:00 – 16:00 Top 100 van 2019 – Martijn Kolkman

16:00 – 18:00 Top 100 van 2019 – Stephan Bouwman

18:00 – 21:00 Jordi Warners

21:00 – 00:00 Joost Swinkels

100%NL

Op 100%NL vervalt sinds de Kerst de ochtendshow. Ook op oudejaarsdag is dat het geval. Thomas van Empelen is te horen van 10:00 tot 13:00 uur, gevolgd door Koen Hansen en Stephan Jacobs. Vanaf 19:00 uur is nonstop muziek te horen, waarna de jaarwisseling tussen 22:00 en 4:00 uur wordt aangekleed met De toppers.

Op Nieuwjaarsdag is op 100%NL nonstop muziek te horen.

SLAM!

SLAM! volgt op oudejaarsdag deze aangepaste programmering:

07:00 – 10:00 Anoûl Hendriks

10:00 – 13:00 Joost Burger

13:00 – 16:00 Dimitris Kops

16:00 – 19:00 Michiel Jurrjens

19:00 – 00:00 Non-stop

Op Nieuwjaarsdag is op SLAM! de hele dag non-stop muziek te horen.

Sublime FM

Op Sublime FM is tijdens Oud & Nieuw nonstop muziek te horen.

BNR Nieuwsradio

Op oudejaarsdag volgt BNR Nieuwsradio de normale programmering. Op Nieuwjaarsdag zijn de de hele dag herhalingen van themaprogramma’s te horen.