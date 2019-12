Jordi Warners nam in mei na ruim vier jaar afscheid van SLAM, om de overstap te maken naar Qmusic. Hij is er sinds de zomer elke zaterdag en zondag tussen 18:00 en 21:00 uur te horen, samen met Hila Noorzai. Met Jordi blikken we terug op 2019.

Hoe was het afgelopen jaar?

“Als ik terugkijk op 2019, dan is er zoveel gebeurd. Het ene moment stond ik op het podium bij SLAM! Koningsdag en twee maanden later op het podium van Qmusic de Foute Party in de Brabanthallen in Den Bosch.

Op persoonlijk gebied heb ik best wat stappen gemaakt, waar ik achteraf met trots op kan terugkijken. Alleen heb ik nog genoeg werk aan de winkel en nog genoeg ideeën om ook de komende jaren bezig te blijven. Tevreden ben ik nooit.”

Je zei eerder dat ‘SLAM! echt een familie was geworden’. Hoe moeilijk was de keuze om te vertrekken?

“Eerlijk gezegd was dat niet heel moeilijk. Na ongeveer 4,5 jaar bij SLAM! voelde het echt tijd voor iets nieuws. Ik heb daar op ieder tijdstip radio gemaakt en op een gegeven moment ben je dan toe aan een nieuwe uitdaging. Natuurlijk mis ik bepaalde mensen wel, maar die spreek ik ook nog nu ik er niet meer werk.”

Hoe bevalt het bij Qmusic?

“Heel goed! Ik krijg veel mooie kansen en ik voel ook de ruimte om langzaam te wennen aan het radiostation. Hila en ik krijgen ook de ruimte om aan elkaar te wennen.”



Je zei eerder dat je Q ‘altijd al een mooi en warm radiostation hebt gevonden’. Nu maak je zelf onderdeel uit van dat team.

“Ja, eerst zag ik Qmusic als een gigantisch bedrijf waar vast honderden mensen moesten werken, vooral omdat het merk zo groot is. Nu ben ik erachter gekomen dat het stiekem een best kleine club is die keihard aan het werk is om van Qmusic een nog groter en mooier merk te maken. Iedereen zet de schouders eronder en is trots als dingen slagen.

In dat opzicht verschilt het niet eens zo heel veel met SLAM! Ook een kleine club, alleen op een ander niveau. En aan de mening dat ik het een mooi en warm radiostation vind is niets veranderd, dat is juist alleen maar bevestigd.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Eigenlijk is dit vrij recent nog gebeurd. Natuurlijk zijn er een hoop mooie radiomomenten geweest dit jaar. Maar Koning Willem-Alexander die een radiospelletje speelt bij Bart Arens op Radio 2, spande voor mij de kroon. Onwijs leuk om onze koning eens te zien in zo’n rol.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2019?

“Als je binnen Qmusic kijkt, dan vind ik dat het uitbouwen van de personages in de ochtendshow van Mattie en Marieke erg geslaagd is. Joe (Stagiair van de Show) en Tom (van de Intercom) zijn naast Mattie en Marieke persoonlijkheden geworden die, samen met nieuwslezer Anne-Marie, echt iets toevoegen aan het programma.

Buiten ons station vind ik Chris Bergström als sidekick bij 538 een goede uitvinding. Chris is echt een uniek karakter waar je, als je ‘m hoort, gewoon echt bevriend mee wilt zijn. De man die op verjaardagen altijd voor de sfeer en humor zorgt. En iemand die zichzelf ook niet zo serieus neemt en ook van de zelfspot is.”

Wat verwacht van je van 2020?

“Ik verwacht dat podcasting in 2020 een nog grotere markt weet te bereiken. Domien heeft dat met ‘Man, Man, Man de Podcast’ eigenlijk al in werking gezet. Ik vind dat Bas, Chris en Domien de perfecte brug weten te slaan tussen de nichemarkt die podcast in Nederland nog is en de ‘normale’ Nederlander die eigenlijk nog niet weet wat podcasting inhoudt.

Zij weten met een theatertour, een boek en aanschuiven bij talkshows zoals ‘5 uur Live’, ook de mainstream Nederlander kennis te laten maken met podcasten. Op die manier zal die mainstream Nederlander ook sneller kennis maken met andere niche podcasts.”



Wie is er in november 2020 marktleider?

“Het zou natuurlijk mooi zijn als dat Qmusic is, want we komen steeds dichterbij in de doelgroep 20-49 jaar.”