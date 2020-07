De luisteraar ‘merkt niets’ van de reorganisatie die Talpa Network heeft doorgevoerd in de radiotak. Dat zegt Paul Römer, directeur radio bij Talpa, in het AD. “Radio maken we zelf, we zijn daarbij niet afhankelijk van producenten”, vertelt hij over Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Sky Radio.

Römers uitspraken zijn enigszins opvallend, omdat meerdere radio-dj’s de afgelopen tijd het veld hebben moeten ruimen. Daardoor is op sommige tijdstippen nu non-stop muziek te horen, in plaats van een gepresenteerd programma. Zo is de nacht van Radio 538 tegenwoordig bijna volledig non-stop. Bovendien verlaat Edwin Noorlander volgende maand na ruim negen jaar dienstverband de zender.

Ook Radio Veronica klinkt anders, na het gedwongen vertrek van oud-gedienden als Jurjen Gofers en Dennis Hoebee. En bij Radio 10 verlaat Lex Landeweerd, sidekick van Lex Gaarthuis, het station. Niet op vrijwillige basis, zo benadrukte hij onlangs.

Structurele maatregelen

Talpa kondigde in het voorjaar een grote reorganisatie aan, waarbij zo’n driehonderd mensen hun baan zijn verloren. Dat is een vijfde van het totaal aantal medewerkers in het mediabedrijf. In de radiotak werden ruim honderd banen geschrapt. Römer daarover in de krant: “Wat wij heel snel zagen, is dat deze crisis meer dan een paar maanden zou duren. Er moesten structurele maatregelen worden genomen. Wij besloten dieper in de kosten te snijden via een reorganisatie”

Volgens Römer was Talpa voor de reorganisatie ‘niet de meest afgeslankte organisatie’. “John de Mol en de mensen voor mij zijn drie jaar bezig geweest om bedrijven te kopen en een netwerk samen te stellen. Het ging nooit gepaard met een goede integratie van activiteiten. Met corona kwam een moment om het wél te doen.”

Toch is de radiodirecteur minder pessimistisch dan vorige week, toen hij nog stelde dat zowel dit jaar als volgend jaar zware tijden worden voor de commerciële radiomarkt. “In de mediawereld zien we een sneller herstel van de reclameomzet dan verwacht. Als dat zo blijft, komen we er wel doorheen.”