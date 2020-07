Edwin Noorlander maakt op 22 augustus zijn laatste programma op Radio 538. De dj moet vertrekken bij de zender, vanwege de reorganisatie bij moederbedrijf Talpa Network. Zijn ontslag hing al even in de lucht, maar is nu bevestigd. Na bijna negen jaar vertrekt Edwin, die tegenwoordig in het weekend te horen, is bij de radiozender.

“Ik kijk terug op fantastische jaren en een droom die is uitgekomen”, schrijft Edwin op zijn Instagram. “Hoeveel uren radio heb ik wel niet op 538 gemaakt? Uiteraard mijn weekendshows, de programma’s in de 53N8 en de talloze vaste overnames in de doordeweekse dagprogrammering. Maar ook kijk ik met veel plezier terug op onder meer de ‘Show Zonder Naam’ en de live-evenementen.”

Toekomst

Wat de Radio 538-dj na augustus gaat doen, weet hij nog niet. “De komende tijd ga ik even de tijd nemen om na te denken. Sowieso ga ik mijn horizon verder verbreden. Want ik heb nog veel meer interesses. En daar heb ik zin in! We gaan het zien. Alvast dank voor het luisteren.”

Edwin begon in oktober 2011 in de nacht van Radio 538. In de loop der jaren maakte hij verschillende programma’s op de zender, waaronder ‘De Show Zonder Naam’, samen met Eddy Keur. Anno 2020 maakt hij in het weekend van 15:00 tot 18:00 uur een show.

Eerder vertrokken al Jurjen Gofers en Dennis Hoebee bij Radio Veronica, ook onderdeel van Talpa Network, eveneens vanwege de reorganisatie bij het mediabedrijf.

Foto: Radio 538