Naast Dennis Hoebee heeft ook Jurjen Gofers dit weekend zijn laatste uitzending gemaakt op Radio Veronica. Jurjen moet vertrekken bij het station, vanwege de reorganisatie bij moederbedrijf Talpa Network. Gisteravond maakte de jock zijn laatste programma. “Ik ben niet boos, ik ben alleen teleurgesteld. Ik vind het gewoon heel erg jammer”, zei hij.

Jurjen, ook bekend van de feestact Snollebollekes, ging in 2011 aan de slag bij Radio Veronica. Hij maakte de eerste jaren bij het station ‘Veronica’s Vroege Ochtendshow’, tussen 5:00 en 6:00 uur. Later kreeg hij een programma op werkdagen, maar de laatste jaren was Jurjen vooral in het weekend te horen.

Jurjen werd op achttienjarige leeftijd door Bart van Leeuwen ingelijfd bij Radio 538. Voor zijn tijd bij Radio Veronica werkte hij bij CAZ!, om in 2007 aan de slag te gaan bij SLAM!FM. De dj zegt nu ‘op te gaan naar nieuwe dingen’.

