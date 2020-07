Journalist Marcel van Roosmalen heeft voor BNNVARA en NPO Radio 1 een podcastserie gemaakt over De Gijzeling van Gladbeck, het gijzelingsdrama dat aan drie mensen het leven kostte. Marcel maakt in de podcastserie met zijn jeugdvriend Roel Gootzen een roadtrip door Duitsland voor een reconstructie van die roemruchtige bankoverval.

Het gijzelingsdrama vond in 1988 plaats in het Duitse stadje Gladbeck. Na de bankoverval volgde een bloedige gijzeling, die zich ook verplaatste naar het grensgebied in Nederland, bij het Twentse Oldenzaal. Het gijzelingsdrama werd gekenmerkt door de tal van journalisten, die volgens velen aan ‘sensatiejournalistiek’ deden.

In de podcast onderzoeken Marcel en zijn jeugdvriend welke rol de media hebben gehad in het spraakmakende gijzeldrama. Het is een zesdelige serie, waarvan alle afleveringen gisteren online zijn gekomen.

De podcast is te beluisteren op de site van Radio 1 of via Google Podcasts.

Foto: NPO Radio 1