DPG Media en Talpa Network willen de veiling van de regionale commerciële FM-frequenties tegenhouden. Ze hebben daarover een rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van Economische Zaken, dat over de veiling gaat. Dat schrijft Marketing Report. De rechtszaak dient volgende maand.

DPG en Talpa vinden het oneerlijk dat radiozenders die landelijk alleen op DAB+ te horen zijn, via een constructie alsnog via regionale FM-frequenties uitzenden. Dat doen onder meer KINK en SLAM!, beide met FM-frequenties in de Randstad.

En dat terwijl de landelijke FM-zenders vanaf september, na de veiling, níet meer via regionale FM-frequenties mogen uitzenden. Van die constructie maakt onder meer Radio 10 gebruik, met Radio 10 Brabant, en Qmusic, met Qmusic Limburg. Beide stations hebben die regionale kavels, omdat in de gebieden de ontvangst van de landelijke zenders slecht of helemaal niet mogelijk is.

FD Mediagroep, eigenaar van BNR Nieuwsradio, steunt DPG en Talpa in de rechtszaak, maar is er volgens Marketing Report zelf geen partij in.

September 2025

De veilingprocedure voor commerciële niet-landelijke FM-frequenties begon eind vorig jaar. De nieuwe FM-frequenties zijn tien jaar geldig en gaan in vanaf 1 september 2025.

De veiling kan betekenen dat bestaande commerciële stations hun FM-frequenties kwijtraken en dat er nieuwe partijen op de markt komen. Dat gebeurde in 2023 ook bij de landelijke FM-veiling: JOE en Radio4All bemachtigden een FM-pakket, terwijl Sublime en SLAM! hun FM-frequenties kwijtraakten.