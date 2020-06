Lex Langeweerd, sidekick van Lex Gaarthuis op Radio 10, vertrekt bij de zender. Niet op vrijwillige basis, zo benadrukt hij in een bericht op zijn Facebookpagina. “Corona heeft al veel mensen hun baan gekost. Helaas ben ik een van hen. En dat betekent dat na járen de samenwerking tussen Lex Gaarthuis en mij stopt. Niet mijn keuze, maar een direct gevolg van…”

Lex is al jarenlang de vaste sidekick en producer van Lex Gaarthuis, in de avonduren tussen 21:00 uur en middernacht. Eerder was hij ook al de linkerhand van Gaarthuis, toen de jock nog het ochtendprogramma op Radio 10 maakte.

Reorganisatie

Eerder werkte Lex met onder meer Marjon Keller en Colin Baks op 100% NL, en voor René Verkerk op Radio 10 Gold. De radiomaker doet op zijn social media een oproep. “Werk jij bij een landelijk of regionaal radiostation en kunnen ze daar nog een ervaren kracht gebruiken, let me know.”

Radio 10 valt onder Talpa Network. Het radiobedrijf maakte eerder al bekend een forse reorganisatie door te voeren, waarbij ruim honderd mensen op straat komen te staan.

Foto: Talpa Network