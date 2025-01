JUKE, het audioplatform van Talpa Network, verdwijnt definitief. De JUKE-app is sinds gisteren niet meer te downloaden en radio luisteren via de app kan niet meer. In maart wordt het platform verder afgebouwd, waarna het merk verdwijnt. Talpa introduceerde acht jaar geleden JUKE. Het audioplatform moest dé concurrent van Spotify worden, maar kwam eigenlijk nooit echt van de grond.

Vorig jaar werd de streamingsdienst van Talpa al flink versoberd. Het was sindsdien alleen nog mogelijk om Talpa-zenders Radio 538, Radio 10 en Sky Radio te luisteren, en een aantal andere stations, zoals Radio Veronica, SLAM! en 100% NL. Het podcastaanbod en de duizenden andere radiozenders werden toen al geschrapt.

“De strategische keuze om JUKE af te bouwen is een logische stap binnen de digitale visie van Talpa Network”, meldt het bedrijf. “We richten ons op onze sterke audiomerken: Radio 538, Radio 10 en Sky Radio. De kennis die we bij JUKE hebben opgedaan, vormt een mooie basis voor verdere digitale ontwikkelingen en innovaties.”

Foto: RadioFreak