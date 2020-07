De radiomarkt blijft nog lang last houden van de coronacrisis. Dat zegt Paul Römer namens de Vereniging van Commerciële Radio. Vanwege de coronacrisis zijn de advertentie-inkomsten gekelderd, al krabbelen de opbrengsten inmiddels weer wat op. “Wij krijgen inschattingen van mediabureaus dat de radiomarkt in 2020 eindigt met een min van 30-35 procent en dat we in 2021 op het zelfde niveau blijven. Dat is een heel somber plaatje”, zegt Paul, die tevens directeur radio/tv van Talpa Network is, tegen Nederlands Media Nieuws.

Paul vindt het moeilijk om te voorspellen hoe lang de crisis nog aanhoudt. “We zagen na de crisis van 2008 dat het heel erg lang heeft geduurd voor de radiomarkt weer hersteld was. De wereld heeft nog nooit eerder een crisis als deze meegemaakt en dus ook nog nooit eerder gezien hoe snel en hoe volledig het herstel zal zijn.”

Verlengen FM-frequenties

De Vereniging van Commerciële Radio (VCR) behartigt de belangen van commerciële radiostations als Radio 538, Radio 10, SLAM!, 100% NL, Qmusic en Sublime. De vereniging is nog steeds van mening dat verlengen van de FM-frequenties de noodlijdende radiostations het wind uit de zeilen kan nemen. De VCR wil dat die FM-veiling niet in 2022 plaatsvindt, maar drie jaar later, in 2025.

“De VCR denkt dat met een verlenging van drie jaar er genoeg ruimte ontstaat om de negatieve gevolgen van de crisis het hoofd te kunnen bieden”, zegt Römer. “Let wel, de commerciële radiosector vraagt geen geld van de overheid, alleen een beetje extra tijd om te kunnen herstellen en in staat te blijven om te investeren in verdere digitalisering via DAB+. In het Verenigd Koninkrijk heeft men net zo’n soort besluit genomen, daar worden de huidige vergunningen met maar liefst tien jaar verlengd.”

‘Oorlogskas aanleggen’

Mocht de veiling van de FM-frequenties tóch plaatsvinden over twee jaar, dan is dat volgens de radiodirecteur niet zonder gevolgen. “Een veiling betekent per definitie onrust in de markt. De uitkomst en prijzen zijn ongewis. Dat betekent dat partijen een oorlogskas moeten aanleggen. Dat is sowieso onwenselijk, maar in coronatijden al helemaal”, zegt hij tegenover de website.

Michiel Veenstra liet eerder al weten faliekant tegen de plannen van de VCR te zijn. “De klaagzang van de VCR zijn krokodillentranen, die sluw worden ingezet om een verlenging af te dwingen”, zei de programmadirecteur van KINK onlangs.

De commerciële radiostations hebben het door de coronacrisis moeilijk. Bij Talpa Network wordt een forse reorganisatie doorgevoerd in de radiotak. Ook RadioCorp, eigenaar van 100% NL en SLAM!, heeft flink moeten snijden in de kosten.

Foto: Screenshot NPO Radio 1