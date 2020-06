Dennis Hoebee heeft gisteravond zijn laatste uitzending gemaakt op Radio Veronica. De dj moet vanwege de reorganisatie bij moederbedrijf Talpa Network het veld ruimen. Veel woorden maakte Dennis niet vuil aan zijn vertrek. “Het is 26 juni vandaag. Dan was dit de laatste van juni en trouwens ook die van mij”, zei hij, waarna hij een plaat instartte:

Dennis begon in 2011 bij Radio Veronica met een middagprogramma. Eind 2013 werd zijn contract niet verlengd, maar in februari 2015 keerde hij weer terug bij Radio Veronica. De laatste jaren was Dennis in de avonduren te horen, tussen 18:00 en 21:00 uur.

Binnen Talpa Network wordt flink georganiseerd. Zo’n honderd medewerkers van de radiotak komen daardoor op straat te staan, waaronder ook een aantal dj’s. Giel Beelen kreeg juist onlangs te horen dat Radio Veronica het contract met hem wil verlengen, hetzij voor een periode van elf maanden.

Foto: Radio Veronica