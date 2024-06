Rob van Someren heeft een deal bereikt met Talpa Network over zijn gedwongen verhuizing van de middag naar het weekend op Radio 10. Wat er precies is afgesproken is onduidelijk. Zowel Rob als Talpa willen daar niets over zeggen.

Rob had een rechtszaak aangespannen, omdat deze wijziging niet in overleg tot stand was gekomen, terwijl in zijn contract stond dat hij een programma maakt tussen 16:00 en 19:00 uur. De rechter gaf hem gelijk, maar wilde dat de twee partijen er eerst probeerden samen uit te komen. De rechtbank heeft aan ANP laten weten dat dat gelukt is.

Saskia Bollen, de advocaat van Rob van Someren zegt tegen het persbureau: “Het is altijd mooi als partijen in goed overleg tot een oplossing komen. Het is aan Talpa om te bepalen hoe en wanneer de details over de overeenkomst die is bereikt naar buiten komen.”

Talpa Network wil echter helemaal niks zeggen. “Dit is een kwestie tussen Talpa Network en Rob van Someren en wij doen daar verder geen uitspraken over”, laat een woordvoerder van het mediabedrijf aan RadioFreak.nl weten.

Of er ooit naar buiten gaat komen wat er is afgesproken, is dus afwachten. In principe start Gijs Staverman komende maandag met zijn middagshow op Radio 10. Hij verliet NPO Radio 2 dit voorjaar. Eerder is aangekondigd dat ‘Somertijd’ voortaan op zaterdag en zondag te horen zal zijn.