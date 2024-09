In augustus was Qmusic het best beluisterde radiostation in de doelgroep 20-49 jaar. Het marktaandeel was 20,8 procent; vorig jaar was het marktaandeel nog bijna 2 procentpunt hoger. Dat ondanks het feit dat in de eerste helft van de maand Mattie Valk en Domien Verschuuren een dagelijks programma maakten vanaf de Olympische Spelen maakten.

Radio 538 laat, als je het vergelijkt met een jaar eerder, de grootste groei zien onder luisteraars tussen de 20 en 49 jaar. Het radiostation was vorige maand de nummer 2 in die doelgroep met een marktaandeel van 15,0 procent. Vorig jaar was 538 nog de nummer 4 met 12,1 procentpunt.

NPO Radio 2 en Radio 10 leveren flink in. Beide zenders scoren onder de 10 procent in de commercieel interessante doelgroep, terwijl ze vorig jaar respectievelijk 14,0 en 14,7 procent scoorden. NPO Radio 1 had met 2,7 procent, ondanks de Olympische Spelen, een marktaandeel dat nagenoeg gelijk was aan vorig jaar in de groep 20-49 jaar.

DPG Media en Talpa Network bijna even groot

JOE haalde in augustus zijn hoogste marktaandeel tot nu toe in deze doelgroep met 6,8 procent. De zender bestaat nu precies een jaar en heeft, mede dankzij zeer grote marketingcampagnes, een plek weten te veroveren in het radiolandschap.

Eigenaar DPG Media had dankzij het succes van Qmusic en de groei van JOE in een marktaandeel van 30,3 procent in augustus in de doelgroep 20-49 jaar. Daarmee doet het nauwelijks onder aan Talpa Network dat met een zender meer 30,9 procent behaalde. Mediahuis, dat Radio Veronica, 100%NL en SLAM! in handen heeft, kwam nog niet eens boven de 10 procent uit.

