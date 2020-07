Edwin Evers mist de radio niet en vindt het niet jammer dat hij tijdens de lockdown, toen Nederland massaal thuiswerkte, niet op de radio te horen was. Dat vertelde hij tegen Lex Gaarthuis op Radio 10. “Ik vind de radio nog steeds heel leuk. Radio maken is één van de leukste dingen die er is, maar ik ben nu andere dingen aan het doen en ik kan je melden dat ik echt een waanzinnig leuk leven heb.”

Edwin was in januari nog een maand lang te horen als vervanger in ‘De Coen & Sander Show’, maar daarna bleef het rustig wat betreft zijn radiowerk. Evers daarover: “Ik heb het onwijs naar mijn zin nu en ik ben voorlopig even blij zoals het nu is. De coronacrisis is even een domper, maar ook daar probeer ik gewoon het beste van te maken.”

De jock heeft na het stoppen met zijn ochtendshow op Radio 538, eind 2018, diverse invalklussen gedaan voor zijn oude werkgever Talpa Network. Zo was hij te horen op Radio Veroncia, Radio 10, Sky Radio en dus begin dit jaar op Radio 538.

Foto: Radio 10