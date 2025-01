Talpa Network en Mediahuis gaan vanaf volgende samenwerken bij de verkoop van de advertentieruimte in podcasts. Talpa gaat de verkoop op zich nemen van de meer radio-achtige spotjes die voor en in podcasts te horen zijn. Audiohuis, de podcasttak van Mediahuis, blijft sponsorblokken in podcasts en zogeheten branded podcasts verkopen.

De twee mediabedrijven werken al veel langer samen voor de verkoop van radioreclames. Via One Media Sales verkoopt Talpa Network al reclamezendtijd voor de radiozenders van Mediahuis (100% NL, Radio Veronica, SLAM! en Sublime). Nu breiden ze die samenwerking dus uit met podcasts.

In eerste instantie omvat de samenwerking aan de kant van Audiohuis enkel de podcasts die Mediahuis-titels, zoals die van de Telegraaf. Later gaat Talpa Network ook reclameruimte verkopen in andere podcasts die door Audiohuis worden uitgegeven.

“De samenwerking leidt tot een top 3 positie in de Nederlandse podcast markt, met meer dan 2 miljoen downloads per week. Hiermee is een grote groep podcast luisteraars bereikbaar voor adverteerders en bureaus”, schrijven beide bedrijven in een persbericht.