Het is kerstvakantie en dus hebben de meeste landelijke radiostations een aangepaste programmering. In de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn zoals altijd veel speciale programma’s te horen of hebben dj’s vakantie. We hebben een overzicht gemaakt van hoe de programmeringen er tot oudejaarsdag uitzien. Het overzicht voor Oud & Nieuw volgt woensdag.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is de komende dagen overdag de normale programmering te horen. Alleen de dag na Kerst (27 december) is de programmering deels aangepast. Van 14:00 tot 18:00 uur doet ‘Langs De Lijn’ verslag van het WK kwalificatietoernooi schaatsen in Heerenveen. Vervolgens is van 18:00 tot 20:30 uur de ‘Radio Doc Eindejaarsspecial’ te horen.

Elke avond is er van 20:30 tot 23:00 uur een lang interview te horen onder de noemer ‘De Diepte In‘. Verschillende omroepen verzorgen deze uitzendingen. De planning is als volgt:

Zondag 27 december: Het was me het jaartje wel (Powned) – Roderick Veelo met Maurice de Hond

Maandag 28 december: Van oud naar nieuw (WNL) – Ellen Demir met Fidan Ekiz

Dinsdag 29 december: Van oud naar nieuw (WNL) – Lisette Wellens met Ahmed Marcouch

Woensdag 30 december: Marathoninterview (VPRO) – Eric Arends met Pieter Omtzigt

NPO Radio 2

Radio 2 zit uiteraard middenin de ‘Top 2000’. De lijst is de rest van het jaar 24 uur per dag te horen vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid. Publiek is er dit jaar niet bij aanwezig, vanwege de lockdown.

De presentatie is als volgt:

00:00u – 02:00u Jeroen van Inkel

02:00u – 04:00u Frank van ’t Hof

04:00u – 06:00u Giel Beelen

06:00u – 08:00u Carolien Borgers

08:00u – 10:00u Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk-in-de-Vegte

10:00u – 12:00u Bart Arens

12:00u – 14:00u Gijs Staverman

14:00u – 16:00u Annemieke Schollaardt

16:00u – 18:00u Ruud de Wild

18:00u – 20:00u Wouter van der Goes

20:00u – 22:00u Emmely de Wilt

22:00u – 00:00u Paul Rabbering

NPO 3FM

NPO 3FM heeft de komende dagen een aangepaste programmering. De zes dj’s die meededen aan ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ hebben vrij en dus worden hun programma’s vervangen. De programmering is als volgt:

Zondag 27 december

00:00u – 03:00u Yoeri Leeflang

03:00u – 06:00u Obi Raaijmakers

06:00u – 09:00u Jamie Reuter

09:00u – 12:00u Kevin van Arnhem

12:00u – 14:00u Yoeri Leeflang

14:00u – 16:00u Olivier Bakker

16:00u – 19:00u Angelique Houtveen

19:00u – 22:00u Vera Siemons

22:00u – 00:00u Joram Kaat

Maandag 28 t/m woensdag 30 december

00:00u – 03:00u Andres Odijk

03:00u – 06:00u Jan-Paul Beukema (wo: Obi Raaijmakers)

06:00u – 09:00u Mark van der Molen

09:00u – 12:00u Jorien Renkema

12:00u – 14:00u Timur Perlin

14:00u – 16:00u Olivier Bakker

16:00u – 19:00u Jorien Renkema

19:00u – 21:00u Luc Sarneel

21:00u – 00:00u Sagid Carter

NPO Radio 4

Op NPO Radio 4 is de komende dagen de normale programmering te horen.

NPO Radio 5

Ook NPO Radio 5 volgt tussen Kerst en Oud & Nieuw de normale programmering.

Qmusic

Bij Qmusic kiezen ze ervoor om het jaar fout af te sluiten. Tot en met oudejaarsdag zendt het radiostation nonstop ‘Het Foute Uur’ uit; in totaal 120 keer. Wie de uitzendingen presenteren is niet bekend.

Radio 538

Radio 538 volgt op zondag 27 december de normale programmering. Op de werkdagen daarna is de dagprogrammering aangepast. Frank Dane en zijn team zijn vrij en presenteert Wietze de Jager de ‘538 Ochtendshow’. Het lunchprogramma van Wietze vervalt en dat wordt opgevangen door Mark Labrand en Ivo van Breukelen wiens programma een uur langer duurt. Coen & Sander zijn ook vrij, maar het is niet bekend wie er voor hen invalt.

Sky Radio

Sky Radio gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen een dag langer door met het draaien van kerstmuziek. Het is een reactie op de coronamaatregelen die tijdens Kerst zullen gelden. Je mag per dag maximaal drie bezoekers ontvangen. Hierdoor zullen mensen het bezoek met kerst over meer dagen verdelen, verwacht Sky Radio. Vanaf maandag 28 december draait de non-stopzender gewoon weer de normale playlist.

Radio 10

Radio 10 volgt grotendeels de normale programmering, al zijn er doordeweeks wel een paar dj’s vrij. Robert Feller vervangt Jeroen Nieuwenhuize tussen 10:00 en 13:00 uur. Réne Verkerk presenteert ’s middags ‘Somertijd’. Tussen 21:00 en 0:00 uur is Silvan Stoet te horen als invaller voor Lex Gaarthuis.

Radio Veronica

Op Radio Veronica is tussen Kerst en oud & nieuw een nieuwe hitlijst te horen: de ‘Veronica Countdown Top 750’. Het radiostation duikt in de archieven van het programma ‘Countdown’ en draait alleen maar muziek van artiesten die in dat programma hebben opgetreden. “Denk aan grote namen als Queen, Paul McCartney, Madonna en U2. Het wordt een trip down memory lane door de muziekgeschiedenis”, aldus het radiostation.

De lijst begint op zondag 27 december en wordt vanaf dan dagelijks tussen 7:00 en 22:00 uur uitgezonden. De presentatie is in handen van Tim Klijn, Silvan Stoet, Vincent de Lijser, Lindo Duvall, Dennis Ruyer en Martijn Muijs. ’s Nachts wordt de lijst non-stop herhaald.

100%NL

100%NL heeft de komende dagen een uitgeklede programmering. Veel dj’s zijn vrij en de ochtendshow vervalt. De programmering ziet er daarom als volgt uit:

Zondag 27 december

06:00u – 10:00u Non-stop

09:00u – 13:00u Martijn La Grouw

13:00u – 17:00u Stephan Jacobs

17:00u – 06:00u Non-stop

Maandag 28 en dinsdag 29 december

06:00u – 10:00u Non-stop

09:00u – 13:00u Michael Blijleven

13:00u – 17:00u Barry Paf

17:00u – 06:00u Non-stop

Woensdag 30 december

06:00u – 10:00u Non-stop

09:00u – 13:00u Stephan Jacobs

13:00u – 17:00u Barry Paf

17:00u – 06:00u Non-stop

SLAM!

Op SLAM! is al een week lang ‘Housuh in de Pauzuh XL‘ te horen. De programmering hiervan is de komende dagen als volgt:

Zondag 27 december

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Jarno van der Wielen

10:00u – 14:00u Hielke Boersma

14:00u – 18:00u Dimitris Kops

18:00u – 22:00u Wouter van Stralen

22:00u – 00:00u Dimitris Kops

Maandag 28 t/m woensdag 30 december

00:00u – 07:00u Non-stop

07:00u – 10:00u Martijn La Grouw

10:00u – 14:00u Anoûl Hendriks

14:00u – 18:00u Dimitris Kops

18:00u – 22:00u Jaimy de Ruijter

22:00u – 00:00u Martijn La Grouw

Sublime FM

Sublime FM volgt de normale programmering met grotendeels nonstop muziek.

BNR Nieuwsradio

Ook BNR Nieuwsradio zendt uit volgens de normale programmering.

KINK

KINK zendt van 27 t/m 30 december uit volgens de normale programmering.