SLAM! is vanochtend gestart met een marathoneditie van het dagelijkse programma ‘Housuh in de Pauzuh’. Normaal is dit programma met allerlei dansbare genres in de mix tussen 12:00 en 13:00 uur te horen, maar tot en met 3 januari wordt het programma 24/7 uitgezonden.

Vanwege ‘Housuh in de Pauzuh XL’, zoals het wordt genoemd, vervallen alle normale programma’s op SLAM!. Van 7:00 tot 0:00 uur middernacht zijn de uitzendingen gepresenteerd, ook in het weekend. ’s Nachts gaat ‘Housuh in de Pauzuh XL’ nonstop door.

“Wees voorbereid op een trip down memory lane, want de playlist gaat alle kanten op. Van clubknallers uit de 00’s, naar hiphopbangers uit de 90’s, dikke hits van nu, maar ook typische guilty pleasures. Je hoort het allemaal voorbij komen!”, aldus SLAM.