Sky Radio blijft dit jaar een dag langer actief als The Christmas Station. Zondag 27 december wordt omgedoopt tot Derde Kerstdag en de non-stop-zender zal ook dan de hele dag kerstmuziek uitzenden.

De aankondiging is een reactie op de coronamaatregelen die tijdens Kerst zullen gelden. Je mag per dag maximaal drie bezoekers ontvangen. Hierdoor zullen mensen het bezoek met kerst over meer dagen verdelen, verwacht Sky Radio. Aangezien 27 december dit jaar op een zondag valt, is bijna iedereen sowieso al vrij.

“Deze kerst is anders dan andere jaren, maar we blijven positief bij Sky Radio. We mogen dan wel minder bezoek ontvangen, maar we kunnen de feestdagen wel langer vieren waardoor we toch iedereen kunnen zien. We willen onze luisteraars dan ook de mogelijkheid geven om het kerstgevoel zo lang mogelijk vast te houden. Daarom gaan we dit jaar een dagje langer door bij Sky Radio The Christmas Station en hebben we ook op derde kerstdag non-stop de beste kersthits”, aldus Uunco Cerfontaine, Radio Director van Sky Radio.

Sky Radio begon vanwege corona ook al eerder met kerstmuziek. Al sinds 23 november zendt Sky Radio alleen maar kerstmuziek uit.

Foto: RadioFreak.nl