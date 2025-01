NPO Radio 2 was in december dankzij de Top 2000 de absolute marktleider in de doelgroep 20 tot 49 jaar, met een marktaandeel van 23,4 procent. Ondanks de vele veranderingen bij de publieke zender, vanwege het vertrek van onder meer Wouter van der Goes en Gijs Staverman, was dat marktaandeel hoger dan tijdens de Top 2000 van 2023: toen bedroeg het aandeel in de doelgroep 20-49 jaar namelijk 22,6 procent.

Qmusic is in de doelgroep 20-49 jaar over heel 2024 de absolute winnaar, met een gemiddeld marktaandeel van 20,6 procent. Dat is een stuk hoger dan de nummer 2, Radio 538, dat een marktaandeel van 13,9 procent noteerde. Het aandeel van 538 is het afgelopen jaar wel flink gegroeid.

Top 2000 en hoge luistercijfers

De Top 2000, in de laatste week van het jaar, bezorgt Radio 2 al jaren torenhoge luistercijfers. Het marktaandeel in week 52 van vorig jaar lag weliswaar lager dan diezelfde periode een jaar eerder, maar dat kwam omdat de Top 2000 de afgelopen editie in twee meetweken van de luistercijfers viel: die cijfers worden altijd per week gemeten.

In 2023 werd de gehele Top 2000 tussen maandag en zondag uitgezonden, en viel dus binnen één meetweek. De maandcijfers geven een beter beeld: daarin valt dus op dat Radio 2 het afgelopen december in de doelgroep 20-49 jaar beter deed dan in december 2023. Die doelgroep is met name voor commerciële stations de belangrijkste doelgroep, die interessant is voor adverteerders en waarmee radiozenders geld kunnen verdienen.

De rest van 2024 was Qmusic de best beluisterde radiozender in de doelgroep 20-49 jaar. “2024 was opnieuw een ijzersterk jaar voor Qmusic, waarin we onze luisteraars met vertrouwde en vernieuwende programma’s wisten te betrekken en te verrassen”, zegt Roland Snoeijer, programmadirecteur van Qmusic. “Met het gepassioneerde Qmusic-team kijken we met trots terug op 2024. Ook dit jaar blijven we samen met onze betrokken luisteraars het verschil maken en de grenzen van radio verleggen.”

Ook groei voor Radio Veronica

Ook Radio Veronica groeit in de commerciële doelgroep 20-49 jaar. De zender kreeg er in een half jaar tijd bijna twee procentpunt marktaandeel bij: van 7,3 naar 9,1 procent. Bij Veronica veranderde het afgelopen jaar veel, met onder meer de komst van Gerard Ekdom in de ochtenduren, en Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof in de middag.

“Na een uitdagend jaar met de herverdeling van de FM-frequenties en de opbouw van een volledig nieuw radiobedrijf is 2024 het jaar geweest waarin de stations van Mediahuis Radio al wat van hun potentie laten zien”, zegt Tom Klerkx van Mediahuis Radio, waar Radio Veronica onder valt. “We hebben de programmering van onze zenders versterkt en ook achter de schermen hebben we een topteam samengebracht.”

Foto: RadioFreak