Een nieuw jaar is ook voor verschillende zenders een nieuwe (weekend)programmering. Bij de publieke zenders zijn er diverse verschuivingen. We zetten de veranderingen bij de landelijke zenders voor je op een rij.

NPO Radio 1

De wijziging die eigenlijk al in het laatste weekend van 2024 in is gegaan is Sam Hagens die een programma krijgt op NPO Radio 1. Hij neemt ‘Goed Ingelichte Kring’ over van Chazia Mourali, voor die laatste kwam kwam het nieuws over de wissel als een verrassing.

Geen nieuw programma maar wel een omroepwissel: ‘Het Misdaadbureau’ stapt over van WNL naar PowNed. Voor presentatrice Maaike Timmerman is er de afgelopen jaren te veel gebeurd om zich nog thuis te voelen bij de omroep. Dit heeft te maken met het grensoverschrijdend gedrag binnen WNL van bestuurder Bert Huisjes.

NPO Radio 2

Morad El Ouakili keert met zijn show ‘Met Morad’ terug in de avond van NPO Radio 2. Nadat hij eerder moest stoppen voor BNNVARA keert hij nu van maandag tot en met donderdag van 20:00 tot 22:00 uur terug voor omroep PowNed. In de nacht tussen 04:00 en 06:00 krijgt nieuw talent een kans: op maandag en dinsdag Sem Chouikha, op woensdag en donderdag Thomas Hekker en op vrijdag Gijs Hakkert.

Deze plaats komt vrij omdat Tannaz Hajeby in het weekend de ochtendshow gaat presenteren tussen 06:00 en 09:00 uur. Het programma gaat ‘De T van Tannaz’ heten. Jeroen van Inkel begint daardoor op zaterdag en zondag een uur eerder: Rinkeldekinkel is dan van 09:00 tot 12:00 uur te horen.

Daniël Lippens gaat onder de noemer ‘Hallo met Daniël’ de uren 14:00 tot 16:00 uur op vrijdag, zaterdag en zondag vullen. Hij vervangt Evelien de Bruijn die nu een programma op zondagmiddag krijgt tussen 12:00 en 14:00 uur. Op de vrijdagavond zijn vanaf nu Paul Rabbering (20:00 tot 22:00 uur) en Klaas van Kruistum (22:00 tot 00:00 uur) te horen.

NPO 3FM

NPO 3FM vernieuwt de programmering. De ochtendshow gaat weer naar duopresentatie toe, Jamie Reuter komt bij Wijnand Speelman in de ochtend. Mart Meijer krijgt de lunchshow op de zender en Tom de Graaf en Joe Stam verhuizen met hun programma naar de avond en krijgen nu drie uur zendtijd. 3voor12 Radio keert terug met afwisselend Jasper Leijdens en Eva Cleven.

Obi Raaijmakers gaat in het weekend de ochtendshow maken tussen 7:00 en 10:00 uur en Sebastiaan Ockhuysen krijgt een programma op zaterdag van 22:00 tot 01:00 uur

Maandag t/m donderdag

06:00 – 09:00 Wijnand & Jamie in de Ochtend – Wijnand Speelman en Jamie Reuter

09:00 – 12:00 Ivo van Breukelen

12:00 – 14:00 Mart Meijer

14:00 – 16:00 Sophie Hijlkema

16:00 – 19:00 Barend & Benner – Barend van Deelen & Nellie Benner

19:00 – 22:00 Tom & Joe – Tom de Graaf & Joe Stam

22:00 – 01:00 3voor12 Radio – Jasper Leijdens of Eva Cleven

Vrijdag

06:00 – 09:00 Wijnand & Jamie in de Ochtend – Wijnand Speelman en Jamie Reuter

09:00 – 12:00 Ivo van Breukelen

12:00 – 14:00 Mart Meijer

14:00 – 16:00 Sophie Hijlkema

16:00 – 19:00 De Vrijdag Vuurwerk Show – Rob Janssen

19:00 – 22:00 Andres Odijk

22:00 – 01:00 The Beat – Justin Verkijk