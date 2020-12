Op NPO Radio 1 zijn vanaf morgenavond een week lang lange interview te horen onder de noemer ‘De Diepte In’. In het verleden maakte de VPRO deze uitzendingen onder de naam ‘Marathoninterview’, maar tegenwoordig verzorgen verschillende omroepen de gesprekken. De VPRO is uiteraard één van hen.

De interviews zijn ’s avonds van 20:30 tot 22:00 uur te horen en worden enkel onderbroken voor de nieuwsbulletins en reclameblokken op het hele uur. Luisteraars die niet live kunnen luisteren, kunnen de gesprekken later terugluisteren als podcast. Er zullen zelfs twee extra interviews worden gemaakt die enkel als podcast te beluisteren zijn.

Een overzicht van alle interviews:

Donderdag 24 december: Marathoninterview (VPRO) – Hans Jaap Melissen met Linda Polman

Vrijdag 25 december: Het was me het jaartje wel (Powned) – Frits Huffnagel met Won Yip

Zaterdag 26 december: Van oud naar nieuw (WNL) – Maaike Timmerman met Hans Klok

Zondag 27 december: Het was me het jaartje wel (Powned) – Roderick Veelo met Maurice de Hond

Maandag 28 december: Van oud naar nieuw (WNL) – Ellen Demir met Fidan Ekiz

Dinsdag 29 december: Van oud naar nieuw (WNL) – Lisette Wellens met Ahmed Marcouch

Woensdag 30 december: Marathoninterview (VPRO) – Eric Arends met Pieter Omtzigt

Donderdag 31 december: Het was me het jaartje wel (Powned) – Marcel van Roosmalen met Ronald Goedemondt

Vrijdag 1 januari: Dit is de dag Extra (EO) – Margje Fikse met Rosanne Hertzberger

Zaterdag 2 januari: Marathoninterview (VPRO) – Atze de Vrieze met Kees de Koning

Podcast only: Marathoninterview (VPRO) – Clarice Gargard met Tofik Dibi

Podcast only: Van oud naar nieuw (WNL) – Wieger Hemmer met Marcel Levi

De podcast ‘De Diepte In’ is te vinden in Apple Podcasts, Google Podcasts en andere podcast-apps; op Spotify is hij niet te beluisteren.

