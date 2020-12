Kimberley Dekker nam in 2020 na vijf jaar afscheid van Qmusic. Ze ging in oktober aan de slag bij NPO Radio 2, waar ze twee nachten per week ’t Wordt Nu Laat’ presenteert, tussen 0:00 en 2:00 uur. Vanaf het nieuwe jaar is ze vier nachten per week te horen op het tijdslot.

Hoe was 2020?

“Het was voor mij eigenlijk best een goed jaar. Spannend en uitdagend op zakelijk gebied, en privé ging het ook allemaal wel z’n gangetje.”

Waarom maakte je de overstap van de ene naar de andere zender?

“Het is een indirecte overstap geweest, want er zat nog een andere baan tussen. Begin dit jaar kreeg ik een contract aangeboden als cultureel projectleider dus ik dacht: waarom niet, ik ga het gewoon proberen. Een paar maanden later kwam NPO Radio 2 met een mooi aanbod, dus ik dacht: waarom niet, ik ga het gewoon proberen.”

Je maakt nu twee nachten per week een programma op Radio 2. Is er niet de drang naar meer uren of programma’s?

“Een drang niet zo zeer, maar kriebelen doet het altijd. Daarom vind ik het ook te gek dat ik in het nieuwe jaar vier nachten ‘t Wordt Nu Laat’ mag presenteren.”

“Er worden geen vrouwen meer op plekken neergezet omdat ze vróuw zijn, maar omdat ze góed zijn”

Al jarenlang woedt er een discussie omtrent meer vrouwen op de radio. Hoe kijk jij daar naar?

“Ik ben een beetje klaar met die discussie. Er wordt vaak een hoop geluld, maar weinig gedaan. Wat dit onderwerp betreft hoor ik wel echt vooruitgang. Op meerdere vlakken. Geen vrouwen meer die op plekken worden neergezet omdat ze vróuw zijn, maar omdat ze góed zijn. Kijk naar Marieke Elsinga, Emmely de Wilt, en ik zet mezelf ook gewoon in dat rijtje. Dat was een paar jaar geleden echt wel anders.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Dat was de dag nadat onderwijsminister Arie Slob sprak over de verklaring die scholen ouders mogen laten tekenen waarin ze een homoseksuele levenswijze afkeuren. Jeroen Kijk In De Vegte opende in de ochtendshow, in tegenstelling tot de heer Slob, wel zijn hart en zijn mond. Hij was woest. Hij was aangedaan. Maar ondanks dat kon hij nog steeds zo goed zijn woorden vinden en duidelijk maken hoe schrijnend en onverenigbaar dit is. En dat alles zonder gemeen te worden. Dat maakte erg veel indruk.”

Wie was de grootste verrassing op radiogebied in 2020?

“Caroline Brouwer! Samen met Rob Stenders vond ik haar al leuk. Maar ze bestuurde het afgelopen jaar af en toe het vliegtuig in haar eentje en daar heb ik met veel plezier naar geluisterd.”

“Jeroen Kijk In De Vegte opende, in tegenstelling tot de heer Slob, wel zijn hart en zijn mond”

Wat verwacht je van 2021?

“Na alles wat er dit jaar in de wereld gebeurd is, weet ik niet wat te verwachten. Marsmannetjes die landen op aarde misschien? Dat zou ik wel geinig vinden.”

Is Radio 2 in november 2021 marktleider?

“Ik heb geen glazen bol, maar het wordt hoe dan ook een interessant radiojaar. Qmusic gaat als een stier op een rood doek, en NPO Radio 2 deed dat al. Uiteraard hoop ik van wel. Maar vraag het me volgend jaar nog eens.”

Foto: NPO Radio 2