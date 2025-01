NPO Radio 2 blijft onbetwist de best beluisterde radiozender van Nederland, met een marktaandeel van 31,3 procent. Op de zender was tot vorige week dinsdagavond de Top 2000 te horen en die lijst zorgt al jaren voor torenhoge luistercijfers. De Top 2000 viel afgelopen editie in twee meetperioden: week 52, met toen al een torenhoog marktaandeel, en week 1.

Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 1 van 2025. Sky Radio en NPO 3FM houden weinig over van de kerstweek en 3FM Serious Request.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 01

2025 Week 52

2024 Week 01

31.3 % 36.6 % 5.3 16.8 % 14.5 02. Qmusic 8.6 % 7.0 % 1.6 11.0 % 2.4 03. NPO Radio 5 6.5 % 4.3 % 2.2 7.8 % 1.3 04. Radio 538 6.5 % 4.4 % 2.1 7.3 % 0.8 05. NPO Radio 1 6.4 % 5.2 % 1.2 7.8 % 1.4 06. Sky Radio 6.3 % 10.3 % 4 9.2 % 2.9 07. Radio 10 6.2 % 8.7 % 2.5 9.7 % 3.5 08. RPO Radio 5.4 % 4.0 % 1.4 % 09. JOE 3.7 % 2.8 % 0.9 3.6 % 0.1 10. 100% NL 3.0 % 2.1 % 0.9 3.3 % 0.3 11. E Power 2.7 % 2.0 % 0.7 3.6 % 0.9 12. Radio Veronica 2.2 % 1.5 % 0.7 1.6 % 0.6 13. NPO 3FM 1.8 % 3.1 % 1.3 2.1 % 0.3 14. Radio 10 extra* 1.4 % 0.7 % 0.7 0.6 % 0.8 15. NPO Klassiek 1.4 % 1.3 % 0.1 2.0 % 0.6 16. NPO extra* 1.3 % 0.7 % 0.6 0.8 % 0.5 17. SLAM! 1.1 % 1.0 % 0.1 1.1 % = 18. Qmusic extra* 1.0 % 0.6 % 0.4 0.5 % 0.5 19. KINK 0.6 % 0.5 % 0.1 0.4 % 0.2 20. BNR Nieuwsradio 0.5 % 0.4 % 0.1 0.7 % 0.2 21. Radio 538 extra* 0.5 % 0.4 % 0.1 0.3 % 0.2 22. Qmusic Limburg 0.4 % 0.5 % 0.1 0.6 % 0.2 23. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.3 % = 24. Sky Radio extra* 0.3 % 0.4 % 0.1 0.3 % = 25. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 26. Mediahuis Radio extra* 0.2 % 0.1 % 0.1 % 27. Radio 10 Brabant 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 28. Decibel 0.1 % 0.1 % = % 29. SLAM! extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.2 % 0.1 30. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 31. AAS Network 0.0 % 0.1 % 0.1 % 32. Veronica extra* 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = 

extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en SLAM! extra zenders Dalers AAS Network, NPO 3FM, NPO Radio 2, Qmusic Limburg, Radio 10, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Gelijk 100%NL extra zenders, Decibel, KINK extra zenders, Radio 10 Brabant, Sublime en Veronica extra zenders

188 149 39 173 15 02. NPO Radio 2 163 181 18 111 52 03. NPO extra* 114 78 36 86 28 04. Radio 10 112 125 13 116 4 05. Sublime 110 106 4 81 29 06. KINK 106 104 2 89 17 07. Radio Veronica 102 85 17 76 26 08. NPO Radio 1 101 95 6 95 6 09. NPO Klassiek 96 103 7 100 4 10. Radio 10 extra* 88 58 30 51 37 11. Radio 538 84 71 13 81 3 12. Qmusic 82 75 7 91 9 13. 100% NL 77 62 15 75 2 14. JOE 76 68 8 79 3 15. SLAM! 72 72 = 68 4 16. Sky Radio 71 79 8 83 12 17. NPO 3FM 71 97 26 71 = 18. RPO Radio 70 53 17 19. E Power 69 61 8 87 18 20. Qmusic extra* 67 43 24 41 26 21. Radio 538 extra* 59 50 9 38 21 22. Decibel 52 55 3 23. BNR Nieuwsradio 49 42 7 69 20 24. Qmusic Limburg 48 41 7 72 24 25. Radio 10 Brabant 42 23 19 39 3 26. 100%NL extra* 41 72 31 27 14 27. Mediahuis Radio extra* 33 18 15 28. Sky Radio extra* 30 20 10 36 6 29. SLAM! extra* 23 13 10 17 6 30. Veronica extra* 18 12 6 17 1 31. KINK extra* 12 8 4 52 40 32. AAS Network 7 8 1 

extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, Radio 10 en Sky Radio Gelijk SLAM!

6.111.942 6.247.673 135.731 4.314.179 1.797.763 02. Qmusic 3.550.524 3.651.255 100.731 3.535.603 14.921 03. Sky Radio 3.374.222 5.747.183 2.372.961 3.533.781 159.559 04. Radio 538 2.968.853 2.674.199 294.654 2.957.272 11.581 05. RPO Radio 2.921.800 3.361.082 439.282 06. Radio 10 2.087.998 2.953.423 865.425 2.388.885 300.887 07. JOE 1.922.581 1.951.882 29.301 1.592.382 330.199 08. NPO Radio 1 1.710.938 1.615.173 95.765 2.051.685 340.747 09. E Power 1.608.317 1.735.239 126.922 1.481.398 126.919 10. 100% NL 1.504.133 1.639.688 135.555 1.537.099 32.966 11. NPO 3FM 1.033.114 1.633.105 599.991 1.056.694 23.580 12. NPO Radio 5 947.102 1.058.511 111.409 1.095.930 148.828 13. Radio Veronica 895.104 866.723 28.381 867.448 27.656 14. Radio 10 extra* 784.083 747.435 36.648 507.051 277.032 15. Qmusic extra* 675.362 940.682 265.320 634.729 40.633 16. Sky Radio extra* 601.133 1.523.317 922.184 469.507 131.626 17. SLAM! 577.178 588.562 11.384 528.682 48.496 18. NPO extra* 508.634 462.334 46.300 363.514 145.120 19. AAS Network 495.284 542.825 47.541 20. NPO Klassiek 483.108 441.168 41.940 572.503 89.395 21. Radio 538 extra* 453.517 463.603 10.086 373.941 79.576 22. BNR Nieuwsradio 417.847 458.895 41.048 410.520 7.327 23. Qmusic Limburg 396.116 614.669 218.553 262.736 133.380 24. Mediahuis Radio extra* 357.730 351.939 5.791 25. 100%NL extra* 342.986 181.546 161.440 249.059 93.927 26. KINK 244.027 233.220 10.807 166.882 77.145 27. SLAM! extra* 189.030 227.871 38.841 545.909 356.879 28. Radio 10 Brabant 168.349 169.996 1.647 177.727 9.378 29. Sublime 135.481 148.729 13.248 205.124 69.643 30. KINK extra* 119.971 74.141 45.830 76.910 43.061 31. Decibel 113.654 107.644 6.010 32. Veronica extra* 113.460 145.875 32.415 188.717 75.257 

extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, Decibel, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en Radio Veronica Dalers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak