Op Qmusic is vanaf morgen vijf dagen lang ‘Het Foute Uur’ te horen. Het radiostation begint om middernacht met het uitzenden van ‘Het Foute Uur’ en stopt daar pas aan het eind van het jaar mee. In totaal is het programma met foute muziek, maar liefst 120 keer te horen.

“Achter 2020 moeten we maar eens een hele dikke punt gaan zetten. En dat doen we dan maar zo leuk mogelijk, dus direct na Kerst gaan we aftellen. Aftellen naar het einde van dit ^$^%$- jaar… En hoe beter kunnen we dat beter doen dan met het Foute Uur?!”, aldus Qmusic.

Tijdens de uitzendingen van ‘120 Uur Fout’ kunnen luisteraars de betaling van hun zorgpremie, internetrekening of telefoonrekening voor heel 2021 winnen.