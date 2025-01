NPO Radio 2 is met kop en schouders de best beluisterde radiozender in de laatste week van 2024. De publieke zender krijgt er maar liefst 26,2 procentpunt marktaandeel bij, vanwege de Top 2000 die Eerste Kerstdag van start ging. Radio 2 komt uit op een marktaandeel van 36,6 procent, zo blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 52. De cijfers zijn vanwege Nieuwjaarsdag een dag later gepubliceerd.

Het is overigens geen record voor Radio 2: het marktaandeel lag tijdens de Top 2000 in week 52 van 2023 namelijk hoger. Toen had de publieke radiozender een marktaandeel van 41,1 procent. Kanttekening daarbij is dat de Top 2000 toen in één meetweek (maandag tot en met zondag) viel; de afgelopen editie waren het twee weken. De luistertijd van Radio 2 is wel toegenomen naar 181 minuten, dit is 42 minuten langer dan vorig jaar.

Radio 2 stond in week 51, de week voor de Top 2000, nog vierde in de lijst van best beluisterde radiozenders. Radio 10, dat drie weken achter elkaar marktleider was vanwege de Top 4000, zakt juist weer terug en levert 8 procentpunt marktaandeel in.

3FM, waar tot kerstavond Serious Request te horen was, zakt in de laatste week van 2024 terug naar een marktaandeel van 3,1 procent. Sky Radio bleef stabiel tweede; de zender leverde maar 0,2 procentpunt marktaandeel in. Op Sky was tot en met Kerst non-stop kerstmuziek te horen.

2023 01. NPO Radio 2 36.6 % 10.4 % 26.2 41.1 % 4.5 02. Sky Radio 10.3 % 10.5 % 0.2 9.3 % 1 03. Radio 10 8.7 % 16.6 % 7.9 5.4 % 3.3 04. Qmusic 7.0 % 10.9 % 3.9 9.2 % 2.2 05. NPO Radio 1 5.2 % 6.9 % 1.7 5.4 % 0.2 06. Radio 538 4.4 % 7.1 % 2.7 4.6 % 0.2 07. NPO Radio 5 4.3 % 6.6 % 2.3 3.9 % 0.4 08. RPO Radio 4.0 % 4.7 % 0.7 % 09. NPO 3FM 3.1 % 4.5 % 1.4 1.3 % 1.8 10. JOE 2.8 % 3.8 % 1 2.2 % 0.6 11. 100% NL 2.1 % 2.8 % 0.7 2.7 % 0.6 12. E Power 2.0 % 2.7 % 0.7 1.9 % 0.1 13. Radio Veronica 1.5 % 2.4 % 0.9 0.8 % 0.7 14. NPO Klassiek 1.3 % 1.6 % 0.3 1.3 % = 15. SLAM! 1.0 % 1.2 % 0.2 0.7 % 0.3 16. Radio 10 extra* 0.7 % 1.2 % 0.5 0.5 % 0.2 17. NPO extra* 0.7 % 0.8 % 0.1 0.7 % = 18. Qmusic extra* 0.6 % 0.7 % 0.1 0.3 % 0.3 19. Classic NL 0.5 % 0.5 % = 0.7 % 0.2 20. KINK 0.5 % 0.7 % 0.2 0.3 % 0.2 21. Qmusic Limburg 0.5 % 0.7 % 0.2 0.5 % = 22. Sky Radio extra* 0.4 % 0.5 % 0.1 0.4 % = 23. BNR Nieuwsradio 0.4 % 0.7 % 0.3 0.4 % = 24. Radio 538 extra* 0.4 % 0.5 % 0.1 0.2 % 0.2 25. Jumbo Radio 0.3 % 0.2 % 0.1 % 26. Sublime 0.3 % 0.4 % 0.1 0.2 % 0.1 27. 100%NL extra* 0.2 % 0.0 % 0.2 0.1 % 0.1 28. Decibel 0.1 % 0.2 % 0.1 % 29. Mediahuis Radio extra* 0.1 % 0.1 % = % 30. Radio 10 Brabant 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 31. AAS Network 0.1 % 0.1 % = % 32. SLAM! extra* 0.0 % 0.0 % = 0.2 % 0.2 33. Veronica extra* 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = 34. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 Week 51

2024 Week 52

2023 01. NPO Radio 2 181 116 65 139 42 02. NPO Radio 5 149 166 17 143 6 03. Radio 10 125 140 15 102 23 04. Sublime 106 87 19 83 23 05. KINK 104 105 1 98 6 06. NPO Klassiek 103 103 = 94 9 07. NPO 3FM 97 111 14 61 36 08. Classic NL 96 103 7 104 8 09. NPO Radio 1 95 95 = 101 6 10. Radio Veronica 85 95 10 67 18 11. Sky Radio 79 68 11 76 3 12. NPO extra* 78 83 5 85 7 13. Qmusic 75 84 9 94 19 14. 100%NL extra* 72 34 38 25 47 15. SLAM! 72 78 6 73 1 16. Radio 538 71 80 9 75 4 17. JOE 68 67 1 73 5 18. 100% NL 62 70 8 81 19 19. E Power 61 63 2 66 5 20. Radio 10 extra* 58 69 11 56 2 21. Decibel 55 82 27 22. RPO Radio 53 63 10 23. Radio 538 extra* 50 49 1 37 13 24. Qmusic extra* 43 40 3 31 12 25. BNR Nieuwsradio 42 53 11 53 11 26. Qmusic Limburg 41 49 8 56 15 27. Radio 10 Brabant 23 43 20 24 1 28. Sky Radio extra* 20 21 1 24 4 29. Jumbo Radio 19 11 8 30. Mediahuis Radio extra* 18 21 3 31. SLAM! extra* 13 18 5 32 19 32. Veronica extra* 12 15 3 14 2 33. KINK extra* 8 8 = 16 8 34. AAS Network 8 14 6 extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 Week 51

2024 Week 52

2023 01. NPO Radio 2 6.247.673 2.686.084 3.561.589 7.132.159 884.486 02. Sky Radio 5.747.183 5.733.772 13.411 4.770.434 976.749 03. Qmusic 3.651.255 4.315.349 664.094 3.675.739 24.484 04. RPO Radio 3.361.082 2.923.652 437.430 05. Radio 10 2.953.423 3.440.806 487.383 2.139.792 813.631 06. Radio 538 2.674.199 3.228.380 554.181 2.365.617 308.582 07. JOE 1.951.882 2.321.739 369.857 1.184.409 767.473 08. E Power 1.735.239 1.922.466 187.227 1.442.581 292.658 09. 100% NL 1.639.688 1.562.688 77.000 1.289.958 349.730 10. NPO 3FM 1.633.105 1.625.400 7.705 998.047 635.058 11. NPO Radio 1 1.615.173 1.936.618 321.445 1.487.796 127.377 12. Sky Radio extra* 1.523.317 1.402.208 121.109 1.097.427 425.890 13. Jumbo Radio 1.229.323 1.363.691 134.368 14. NPO Radio 5 1.058.511 1.095.649 37.138 765.838 292.673 15. Qmusic extra* 940.682 1.055.675 114.993 523.729 416.953 16. Radio Veronica 866.723 1.041.778 175.055 638.878 227.845 17. Radio 10 extra* 747.435 910.476 163.041 398.175 349.260 18. Qmusic Limburg 614.669 614.576 93 371.941 242.728 19. SLAM! 588.562 581.716 6.846 481.594 106.968 20. AAS Network 542.825 484.076 58.749 21. Radio 538 extra* 463.603 609.803 146.200 244.619 218.984 22. NPO extra* 462.334 509.711 47.377 403.244 59.090 23. BNR Nieuwsradio 458.895 492.691 33.796 354.197 104.698 24. NPO Klassiek 441.168 489.742 48.574 474.570 33.402 25. Mediahuis Radio extra* 351.939 359.121 7.182 26. KINK 233.220 283.207 49.987 169.836 63.384 27. SLAM! extra* 227.871 143.169 84.702 379.458 151.587 28. 100%NL extra* 181.546 96.630 84.916 297.097 115.551 29. Classic NL 177.968 125.038 52.930 200.031 22.063 30. Radio 10 Brabant 169.996 187.006 17.010 222.607 52.611 31. Sublime 148.729 211.763 63.034 112.901 35.828 32. Veronica extra* 145.875 166.315 20.440 155.376 9.501 33. Decibel 107.644 93.277 14.367 34. KINK extra* 74.141 113.144 39.003 83.431 9.290 extra* = Extra zenders / Themazenders



