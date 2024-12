Tijdens de laatste dagen van het jaar passen veel radiostations hun programmering aan. Er zijn jaaroverzichten, lijsten en andere speciale uitzendingen te horen en de presentatoren van de meeste ochtend- en middagshows hebben vakantie. We zetten op een rij van wat je tot en met 30 december op de landelijke radiostations kunt huren. Voor Oud & Nieuw maken we na het weekend een los overzicht.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 volgt grotendeels de normale programmering, al worden veel programma’s gepresenteerd door andere presentatoren dan normaal. In de avonduren en op zondagmiddag zijn vanwege het gebrek aan sport eenmalige specials te horen op de tijdsloten van ‘Langs de Lijn (En Omstreken)’. Een overzicht:

Vrijdag 27 december

20:30u – 23:00u: Het Marathoninterview – Chris Kijne in gesprek met zangeres Wende

Zaterdag 28 december

19:00u – 21:00u: Oliebollenquiz – Mischa Blok & Jurgen van den Berg

21:00u – 22:00u: Hoe word je zo als… – Anne van der Veen

22:00u – 23:00u: Vier Jaargetijden – Redouan Ait Ouarg

Zondag 29 december

14:00u – 16:00u: Gaan met die Oceaan! – Jan van Poppel

16:00u – 17:00u: Een Fout Verleden – Erik Dijkstra

17:00u – 19:00u: De Perstribune: het Radiomoment van het Jaar – Ron Vergouwen & Margreet Reijntjes

22:00u – 23:00u: Vier Jaargetijden – Redouan Ait Ouarg

Maandag 30 december

21:30u – 23:00u: Vier Jaargetijden – Redouan Ait Ouarg

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 is sinds Eerste Kerstdag ‘Top 2000‘ in volle gang. Het presentatieschema van de Top 2000 is dit jaar als volgt:

00:00u-02:00u: Desiree van der Heijden

02:00u-04.00u: Daniël Lippens

04:00u-06.00u: Jasper de Vries

06:00u-08.00u: Tannaz Hajeby

08:00u-10.00u: Jan-Willem Roodbeen & Jeroen Kijk in de Vegte

10:00u-12.00u: Bart Arens

12:00u-14.00u: Annemieke Schollaardt

14:00u-16.00u: Paul Rabbering

16:00u-18.00u: Ruud de Wild

18:00u-20.00u: Emmely de Wilt

20:00u-22.00u: Morad El Ouakili

22:00u-00.00u: Jeroen van Inkel

NPO 3FM

Op NPO 3FM is sinds Kerstavond de ‘Top Serious Request’ te horen met de meest aangevraagde platen tijdens het Glazen Huis dit jaar. De lijst duurt nog tot en met oudejaarsdag. Tijdens deze lijst maakt Jasper Leijdens zijn eerste uitzending op 3FM na zijn overstap. Hij zal vrijdag vanaf 22:00 uur vier uur lang de ‘Top Serious Request’ presenteren.

De presentatie van de lijst is de komende dagen als volgt:

Vrijdag 27 december

00:00u-02:00u: Sebastiaan Ockhuysen

02:00u-06:00u: Annan Verboon

06:00u-10:00u: Ivo van Breukelen

10:00u-14:00u: Jamie Reuter

14:00u-18:00u: Rob Janssen

18:00u-22:00u: Mark van der Molen

22:00u-00:00u: Jasper Leijdens

Zaterdag 28 december

00:00u-02:00u: Jasper Leijdens

02:00u-06:00u: Jasper Schrijvers

06:00u-10:00u: Ivo van Breukelen

10:00u-14:00u: Jamie Reuter

14:00u-18:00u: Mart Meijer

18:00u-22:00u: Mark van der Molen

22:00u-00:00u: Annan Verboon

Zondag 29 december

00:00u-02:00u: Annan Verboon

02:00u-06:00u: Bas van Schaik

06:00u-10:00u: Anders Odijk

10:00u-14:00u: Jamie Reuter

14:00u-18:00u: Yoeri Leeflang

18:00u-22:00u: Anneli Verhees

22:00u-00:00u: Obi Raaijmakers

Maandag 30 december

00:00u-02:00u: Obi Raaijmakers

02:00u-06:00u: Maikel van Duinen

06:00u-10:00u: Anders Odijk

10:00u-14:00u: Ivo van Breukelen

14:00u-18:00u: Yoeri Leeflang

18:00u-22:00u: Anneli Verhees

22:00u-00:00u: Sebastiaan Ockhuysen

NPO Radio 4

NPO Radio 4 volgt grotendeels de reguliere programmering al worden sommige programma’s niet door hun vast presentator gepresenteerd. In de avonduren doet Radio 4 verslag van het Internationaal Kamermuziekfestival in Utrecht. Op vrijdag is het openingsconcert te horen tussen 20:00 en 22:30 uur. Op zondag en maandag presenteert ‘Ab Nieuwdorp’ vanaf 20:00 uur concertregistraties van het festival.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is de normale programmering te horen. Wel hebben een aantal programma’s een invalpresentator. Zo presenteert Henry Schut op vrijdag en maandag de ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman!’, valt Jan Paparazzi vrijdag in voor Hans Schiffers bij de ‘Arbeidsvitaminen’ tussen 9:00 en 12:00 uur en presenteert Bas Ragas maandag van 14:00 tot 16:00 uur ‘Open Huis’.

Qmusic

Qmusic is na Kerst begonnen met ‘Fout & Nieuw’. Tot het einde van het jaar is ieder uur ‘Het Foute Uur’. Uitzondering is vrijdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 uur, dan presenteert Menno Barreveld een ingekorte uitzending van de ‘Top 40’.

De presentatie van ‘Fout & Nieuw’ is als volgt:

Vrijdag 27 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-10:00u: Joost Swinkels

10:00u-12:00u: Stephan Bouwman

12:00u-15:00u: Bas van Nimwegen

15:00u-18:00u: Top 40 – Menno Barreveld

18:00u-22:00u: Judith Eijk

22:00u-00:00u: Non-stop

Zaterdag 28 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Jorien Renkema

09:00u-12:00u: Vincent Pronk

12:00u-15:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd

15:00u-18:00u: Stephan Bouwman

18:00u-21:00u: Joey van der Velden

21:00u-00:00u: Non-stop

Zondag 29 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Jorien Renkema

09:00u-12:00u: Vincent Pronk

12:00u-15:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd

15:00u-18:00u: Vincent Pronk

18:00u-21:00u: Joey van der Velden

21:00u-00:00u: Judith Eijk

Maandag 30 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-10:00u: Joost Swinkels

10:00u-13:00u: Menno Barreveld

13:00u-16:00u: Bas van Nimwegen

16:00u-19:00u: Bram Krikke & Tom van der Weerd

19:00u-22:00u: Joey van der Velden

22:00u-00:00u: Lars Boele

JOE

JOE zendt uit volgens de normale programmering, alleen zijn de ochtend- en middagshow op vakantie. Toine van Peperstraten valt vrijdag- en maandagochtend in voor Coen & Sander; Edwin Noorlander vervangt maandagmiddag Kai Merckx. Hierdoor vervalt zijn eigen programma maandagavond.

Radio 538

Radio 538 is tot en met oudejaarsdag de ‘Party Top 1000’ te horen. De exacte uitzendtijden verschillen per dag, daarbuiten volgt 538 de normale programmering.

De presentatie is als volgt:

Vrijdag 27 december

06:00u-10:00u: Martijn La Grouw

10:00u-12:00u: Dennis Ruyer

12:00u-15:00u: Lindo Duvall

15:00u-18:00u: Bas Menting

18:00u-21:00u: Floris Molenaar

Zaterdag 28 december

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Marnix Westhuis

12:00u-15:00u: Jordi Warners

15:00u-18:00u: Mark Labrand

18:00u-19:00u: Jordi Warners

Zondag 29 december

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Marnix Westhuis

12:00u-15:00u: Jordi Warners

15:00u-18:00u: Dylan Boet

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Floris Molenaar

Maandag 30 december

06:00u-10:00u: Martijn La Grouw

10:00u-12:00u: Dennis Ruyer

12:00u-14:00u: Lindo Duvall

14:00u-16:00u: Mark Labrand

16:00u-19:00u: Bas Menting

19:00u-21:00u: Floris Molenaar

21:00u-00:00u: Dylan Boet

Radio 10

Radio 10 volgt in de basis de normale programmering, maar een aantal dj’s zijn afwezig. Onder andere Jeroen Nieuwenhuize en Edwin Ouwehand zijn op vakantie; Robert Feller en Wouter Kooiman vallen voor hen in.

Sky Radio

Sky Radio is gestopt met het draaien van kerstmuziek en zendt tot eind dit jaar een herhaling van de ‘Sky Radio Top 1000’ uit. De lijst is dagelijks tussen 6:00 en 22:00 uur te horen, uiteraard zonder presentatie.

Radio Veronica

Radio Veronica start op Eerste Kerstdag met het uitzenden van de ‘Top V-1000‘. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan. Voor de presentatie is de programmering aangepast.

De programmering is als volgt:

Vrijdag 27 december

00:00u-04:00u: Non-stop

04:00u-06:00u: The Warming Up – Ferry Oomen

06:00u-09:00u: Ekdom in de Morgen – Niek van der Bruggen

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Sander Hoogendoorn

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

16:00u-18:00u: Top V-1000 – Martijn Muijs

18:00u-20:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

20:00u-22:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

22:00u-00:00u: Jannes Drop

Zaterdag 28 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Ferry Oomen

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Ferry Oomen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Maurice Verschuuren

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rick van Velthuysen

16:00u-19:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

19:00u-21:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

21:00u-00:00u: Thijs Meeuwsen

Zondag 29 december

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Ferry Oomen

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Ferry Oomen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Maurice Verschuuren

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rick van Velthuysen

16:00u-19:00u: Top V-1000 – Wouter van der Goes

19:00u-21:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

21:00u-00:00u: Thijs Meeuwsen

Maandag 30 december

0:00u-04:00u: Non-stop

04:00u-06:00u: The Warming Up – Ferry Oomen

06:00u-09:00u: Ekdom in de Morgen – Niek van der Bruggen

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

10:00u-13:00u: Top V-1000 – Sander Hoogendoorn

13:00u-16:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

16:00u-19:00u: Top V-1000 – Martijn Muijs

19:00u-21:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

21:00u-00:00u: Gijs Alkemade

SLAM!

SLAM! zendt op vrijdag en zaterdag uit volgens de normale programmering. Op zondag gaat ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ verder. Het mixprogramma dat normale tussen de middag wordt uitgezonden is van 9:00 en 17:00 uur te horen. Zondag presenteren Hielke Boersma en Danny Blom deze uren. Op maandag Thomas van Empelen (09:00u-11:00u), Hielke Boersma (11:00u-15:00u) en Danny Blom (15:00u-17:00u). Thomas en Danny zullen daarnaast de twee uur voor en de ‘Mix Marathon XXL’ presenteren.

100% NL

100% NL heeft een aangepaste programmering op vrijdag en maandag, waarbij enkel tussen 9:00 en 18:00 uur gepresenteerde programma’s te horen zijn. Op vrijdag presenteren Erik van Roekel, Colin Banks en Koen Hansen deze uren. Op maandag Erik van Roekel, Colin Banks en Barry Paf. In het weekend in de programmering ongewijzigd.

Sublime

Sublime zendt voor zover bekend uit volgens de normale programmering.

Yoursafe Radio

Yoursafe Radio publiceert geen programmering.

KINK

KINK zendt de komende dagen de ‘KINK Tijdmachineweek’ uit. Dagelijks wordt er tussen 9:00 en 19:00 uur teruggeblikt op een jaar. Vrijdag zijn dat de jaren uit de 80’s, zaterdag de 90’s, zondag de 00’s en maandag de 10’s. De presentatie is gelijk aan de normale programmering. Ook buiten de uitzenduren van de ‘KINK Tijdmachineweek’ is de normale programmering van KINK te horen.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt uit volgens de normale programmering.

