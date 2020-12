2020 was voor BNR Nieuwsradio het jaar van de forse reorganisatie. Bij de commerciële nieuwszender gingen 20 van de 52 banen verloren. “Door de reorganisatie word je gedwongen om scherpe keuzes te maken: wat kan wel en wat kan niet? We zijn een commercieel radiostation dat nieuwsradio maakt, dat is redelijk uniek in de wereld”, zegt Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR, in de podcast Dit Was De Radio.

Mireille volgde begin dit jaar Sjors Fröhlich op als hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Vlak daarna werd ze geconfronteerd met de coronacrisis, die de advertentie-inkomsten deed slinken. “Ik dacht eind februari wel even: heb ik dat! Het was een bizar jaar. Maar omdat we een commercieel bedrijf zijn, moet je daar ook meteen op sturen. De publieke omroep ontvangt volgend jaar nog eens 19 miljoen extra coronasteun krijgt en volgend jaar ook gewoon 3 miljoen euro extra.”

Flink wat veranderingen

BNR voerde de afgelopen tijd vanwege de bezuinigingen flink wat veranderingen door. Zo stopt Jörgen Raymann eind deze maand met zijn dagelijkse programma, wordt de middagshow vernieuwd, het aantal verslaggevers teruggeschroefd en is alleen nog tijdens de spitsuren eigen nieuws te horen. Mireille noemt het ‘veranderingen onder de motorkap, waar de luisteraar niet heel erg veel van terug hoort.’

De bezuinigingen moeten volgens Mireille tegelijkertijd een nieuwe, jongere doelgroep aanboren. “We gaan vernieuwen, door voor een jongere doelgroep van 25 tot 45 te programmeren. De ochtend- en avondspitsprogramma’s zijn daar op aangepast, maar we gaan in de uren overdag ook eigen talent een kans geven.”

Programma voor talent

Op het tijdslot tussen 11:00 en 12:00 uur, waar nu nog Jörgen Raymann zit, komt een nieuw programma waarin jong talent wordt opgeleid. “We gaan daar veel meer met socials doen, we zetten er jonge opiniemakers bij. Zo maken we van een bezuiniging een omslag die we toch wilden maken. Jörgen Rayman zat daar met ‘Ask Me Anything’. Dat was heel goed, maar al die onderwerpen heb je wel een keer gehad.”

Foto: BNR Nieuwsradio