Minister Eppo Bruins wil de publieke omroep hervormen van 13 omroepen naar vier of vijf omroephuizen. In deze omroephuizen moeten samengewerkt worden om programma’s te maken. Dat meldt RTL Nieuws op basis van ingewijden.

De omroephuizen krijgen elk een eigen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht die besluiten nemen over de programmering en het geld. Daarmee moeten er veel minder bestuurders komen, omdat nu elke omroep zijn eigen bestuurders heeft.

Omroepen zouden zelf mogen kiezen met wie ze willen samenwerken. De omroepen blijven als merk zichtbaar. “Toch zal wel leiding moeten worden gegeven aan die omroepen”, zegt Jan Slagter in de Telegraaf. De besparing zou vooral zitten in zaken als personeelszaken, facilitair en het delen van studio’s.

Ook andere omroepbazen reageren positief in de krant. Omroep KRO-NCRV denkt dat dit niet voldoende is om de totale bezuiniging op te vangen: “Verwachtingen dat dat heel veel gaat opleveren, zorgen altijd voor heel veel teleurstelling. Het zal iets schelen, maar geen honderden banen of tientallen miljoenen”. Aldus Peter Kuipers van de omroep.

