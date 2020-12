Het nieuws in de app van NH Media is voortaan in zeven verschillende talen te lezen. Naast Engels zijn ook de talen Frans, Duits, Pools, Spaans, Turks en Arabisch beschikbaar. De regionale omroep van Noord-Holland wil daarmee zoveel mogelijk mensen van nieuws kunnen voorzien.

“Dit is goed nieuws voor mensen in Noord-Holland die geen Nederlands spreken, maar die wel op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws en de beste verhalen uit de regio”, aldus NH Media.

Voor zover bekend is NH de eerste regionale omroep in Nederland die de app in zoveel verschillende talen toegankelijk maakt.

Foto: NH Media