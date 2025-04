Het aantal bezoekers dat maandelijks bnr.nl bezoekt, is afgelopen jaar met 12 procent toegenomen. Ook het aantal podcastdownloads van BNR Nieuwsradio zit nog steeds in de lift, met een plus van 15 procent in een jaar tijd. Dat meldt FD Mediagroep, het moederbedrijf van BNR, in het jaarverslag over 2024.

BNR is al jaren bezig met meer dan alleen (FM)-radio. De commerciƫle zender heeft een aanbod aan podcasts, maar investeert ook in eigen online verhalen.

Vorig jaar kwam daar bovendien een tweede radiostation bij: BNR Business Beats, waar non-stop muziek voor op de werkvloer te horen is. Het station, met “de beste mix van pop, soul en funk”, is alleen online te beluisteren. Luistercijfers over het nieuwe radiostation heeft FD Mediagroep niet gedeeld in het jaarverslag.

Foto: BNR