Op publieke radiozenders, zoals NPO Radio 2, zijn sinds een aantal dagen spotjes te horen waarin geprotesteerd wordt tegen de aanstaande bezuinigingen op de publieke omroep. “Laat dit programma niet wegbezuinigen”, klinkt het, waarna wordt verwezen naar de website beschermdepubliekeomroep.nl. De ‘proteststem’ wordt vaak aan het einde van een radioprogramma, vlak voor de reclames, afgedraaid.

“De zender ligt onder vuur”, zei Ruud de Wild deze week in zijn middagprogramma op Radio 2. “Maar dat geldt voor alle radio- en televisiezenders van de publieke omroep. We moeten onze luisteraars ervan overtuigen dat we de moeite waard zijn.”

150 miljoen euro

Het kabinet wil in totaal zo’n 150 miljoen euro bezuinigen op de publieke omroep. Om kosten te besparen, wil de minister terug van elf omroepen naar vijf omroephuizen.

Alle omroepen hebben zich aangesloten bij de actie tegen de bezuinigingen; alleen de NOS doet niet mee.

