De middagshow van BNR Nieuwsradio krijgt er vanaf volgend jaar een presentator bij. Donatello Piras is vanaf maandag 4 januari te horen in ‘BNR Middagspits’. Roos Abelman, de huidige presentator, blijft het programma ook presenteren, waarmee het dus een duopresentatie wordt.

De wijziging is onderdeel van een vernieuwing van de programmering na een flinke bezuinigingsoperatie bij BNR Nieuwsradio. Onlangs stopte ‘Beurswatch’ al, dat vanaf 18:30 tot 19:00 uur te horen was. Hierdoor duurt de middagshow nu al een half uur langer en ook ‘BNR Middagspits’ zal van 16:00 tot 19:00 uur te horen zijn.

Vertrek Jörgen Raymann

Het duo is van maandag tot en met donderdag te horen, ook al werd eerder ‘elke werkdag’ gecommuniceerd. Op vrijdag is Wilfred Genee te horen met ‘The Friday Move’. Hoe de rest van de programmering er vanaf januari uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Jörgen Raymann afscheid neemt van het radiostation. Hij stopt na vier jaar met zijn programma ‘Ask Me Anything’.

Donatello Piras was al actief voor BNR. Hij schoof in het verleden vaak aan als politiek expert of Italië-deskundige en maakt de ‘Italië Podcast’. De kerstverse middaghost heeft veel zin in om te starten met zijn nieuwe programma. “Wat wij gaan doen in de middag is veel meer dan alleen maar luisteraars bombarderen met nieuws, wij gaan radio maken waar mensen de radio bewust voor aanzetten en gaan luisteren. Het wordt ook gewoon een prettig en fijn programma om naar te luisteren.”

Foto: BNR Nieuwsradio