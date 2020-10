BNR Nieuwsradio moet forse aanpassingen doen in de programmering en op de redactie om te bezuinigen. Eerder werd al bekend dat ongeveer twintig mensen hun baan gaan verliezen, waarvan iets minder dan de helft in vaste dienst is. In totaal werken er nu nog 52 mensen bij het radiostation. Sommige programmaonderdelen verdwijnen of krijgen een andere invulling en het aantal verslaggevers wordt teruggebracht.

Vanwege de coronacrisis zijn de inkomsten van de commerciële nieuwszender flink gedaald. Daarom is er met Ondernemingsraad en Redactieraad gesproken en een reorganisatieplan opgezet, staat in een interne mail. Vanaf 1 december is dat ook te horen op zender.

Bezuinigingen

In de plannen staat dat het aantal algemene verslaggevers wordt teruggebracht en dat de functie ‘Beurscommentator’ verdwijnt. In de plaats daarvan komt er meer economische duiding in de rest van de uitzendingen. Daarnaast verdwijnt de Europaverslaggever en is er buiten de spitsprogramma’s om nieuws van het ANP te horen. De spitsbulletins worden “voorlopig” nog wel met een eigen nieuwslezer gedaan. De Techupdate en Wetenschap Vandaag verdwijnen en het format van het ochtendprogramma wordt aangepast. Het middagprogramma wordt vernieuwd, maar hoe is nog niet duidelijk. Ook het programma ‘Ask me Anything’ krijgt een andere invulling.

Ook op de redactie wordt gesneden. De ‘Central Desk’ verdwijnt en de late redactie wordt opgedoekt. Een vacature in het managementteam wordt voorlopig niet ingevuld.

BNR Nieuwsradio had al plannen om op termijn de programmering uit te kleden, vanwege het veranderende luistergedrag. Dit gebeurt nu sneller dan gepland.

Foto: BNR