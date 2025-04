De NTR verdwijnt helemaal. Dat staat in de plannen van minister Bruins (media). Eerder werd al duidelijk dat losse omroepen als BNNVARA, AVROTROS en KRO-NCRV ook verleden tijd zijn vanaf 2029. De ledenomroepen moeten gaan samenwerken in vier of maximaal vijf ‘omroephuizen’. De minister wil een einde maken aan het huidige omroepstelsel dat volgens diverse onderzoeken al jaren niet meer werkt. Ook moet de hervorming helpen bij de bezuiniging van 150 miljoen euro op de publieke omroep.

Op NPO Radio 1, NPO Radio 2, 3FM, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 worden de programma’s gepresenteerd door radio-dj’s die in dienst zijn een omroep, bijvoorbeeld BNNVARA of KRO-NCRV. Die ledenomroepen moeten nu nog elke vijf jaar minimaal 100.000 leden hebben. Door die ondergrens “strijden de omroepen onderling om hun zichtbaarheid”, stelt Bruins. Dat gaat volgens hem ten koste van de pluriformiteit.

NTR-directeur Lucas Goes is verbijsterd over het plan. Hij hoopt dat de Tweede Kamer het tij nog kan keren. “Die gaan we helpen aan informatie over de onzin van dit besluit.”

Goes was naar eigen zeggen in overleg met de NOS, om een gezamenlijk taak-omroephuis in te richten. “En nu deze passage in zijn kamerbrief. Dat is voor mij onverteerbaar.”

Meer oog voor samenleving

De grote hervorming moet leiden tot een efficiƫntere publieke omroep, met minder bestuurslagen en bureaucratie. Ook is het de bedoeling dat met de vijf omroephuizen er juist meer verschillende geluiden uit de samenleving te horen zijn. Nu klinkt er regelmatig de kritiek dat de publieke omroep te veel op de Randstad gefocust zijn en te weinig oog hebben voor de regio.

Wat alle veranderingen betekenen voor het radio-aanbod van de publieke omroep, is nu nog niet te zeggen. Wel hangen de bezuinigingen als een donkere wolk boven de radiozenders. Mogelijk wordt de programmering van sommige zenders afgeslankt, al is het nog te vroeg om te zeggen of dat daadwerkelijk gebeurt.

Foto: RadioFreak