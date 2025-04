Omroepen als BNNVARA, AVROTROS en KRO-NCRV zijn te druk met elkaar bezig. Dat vindt Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. “Men is heel veel bezig met elkaar en met de andere omroep, terwijl dat helemaal niet de concurrent moet zijn. Ze moeten veel meer bewust zijn dat, als er al een concurrent is, dat het veel meer out there is (naar buiten toe, red.)”, zegt Marc in gesprek met Broadcast Magazine.

Als bestuurder van het commerciële BNR Nieuwsradio is Marc overigens geen voorstander van de bezuiniging van ruim 150 miljoen euro die de publieke omroep boven het hoofd hangt. “Die bezuiniging is best wel schokkend”, vindt hij. “Het is niet goed voor de creativiteit, niet goed voor de journalistiek en niet goed voor de creatieve sector als geheel. Het is helemaal geen fijne bezuiniging.”

Marc vreest ook dat de bezuiniging op de NPO wordt ‘afgewend op de commerciële omroepen’. “Ik hoor nu dat er plannen zijn om de mogelijkheden voor de Ster, die de reclame int voor de NPO, om die uit te breiden. Daar ben ik een heel zwaar tegenstander van, want dat gaat ten koste van de marktpartijen, zoals BNR. Het kan betekenen dat wij niet meer adverteerders of sponsoren kunnen vinden voor onze podcasts.”

Bekijk hieronder het hele gesprek met Marc Adriani:

Foto: Videostill Broadcast Magazine