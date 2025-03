Medewerkers van bijna alle publieke omroepen zijn een actie gestart tegen de aangekondigde bezuinigingen van ruim 150 miljoen euro op de publieke omroep. Op radio en tv zijn spotjes te zien van Beschermdepubliekeomroep.nl. “Terwijl in deze tijd een onafhankelijke publieke omroep noodzakelijker is dan ooit. Helemaal nu we zien hoe in een land als Amerika wordt omgegaan met persvrijheid. Het is steeds moeilijker om feit en fictie van elkaar te scheiden”, stellen de omroepmedewerkers. Alleen de NOS doet als onafhankelijke nieuwsorganisatie niet mee.

In totaal wil het huidige rechtse kabinet ruim 150 miljoen euro bezuinigen vanaf 2027. 100 miljoen werd al afgesproken in het coalitieakkoord. Daarnaast wil het kabinet 50 miljoen euro via verhoogde STER-inkomsten binnenhalen, als dat niet lukt wordt dat geld weggehaald bij de publieke omroep. “Meer dan 80 procent van alle Nederlanders kijkt en luistert elke week naar de publieke omroep en geeft ons een 8,2 voor betrouwbaarheid en relevantie en een 8,7 voor kwaliteit”, staat op de website te lezen.

Initiatiefnemer van de actie is eindredacteur en regisseur Hubert van der Want van BNNVARA. “Zeker nu moet de Nederlandse samenleving kunnen blijven vertrouwen op onafhankelijke, betrouwbare informatievoorziening, kwalitatief hoogwaardige journalistieke programma’s en een veelzijdig aanbod. Ook het kabinet vindt dit van wezenlijk belang. Maar de buitenproportionele en constant stijgende bezuinigingen spreken hun standpunt lijnrecht tegen”, zegt hij tegen het AD.

Actie

Op de website van de actie kunnen kijkers en luisteraars de actie steunen. “Via de site kunt ook mailen naar bewindslieden in Den Haag en uw zorg uiten over de bezuinigingen.” De actie loopt tot maandag 14 april 2025. Op die dag willen de omroepmedewerkers aan minister Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten hoeveel mensen de actie steunen. In dezelfde week worden er debatten gevoerd over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Foto: Beschermdepubliekeomroep.nl