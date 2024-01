Een nieuw jaar: het betekent dat veel radiostations hun programmering hebben veranderd. Een aantal dj’s begint vandaag of deze week met hun programma, anderen starten pas later deze maand. RadioFreak zet alles van de landelijke zenders op een rijtje.

NPO Radio 1

Roos Abelman heeft de presentatie van ‘Spraakmakers’ overgenomen van de vertrokken Ghislaine Plag. Andrew Makkinga wordt toegevoegd aan het presentatieteam van ‘Kunststof’. Samen met Willemijn Veenhoven is hij afwisselend te horen op NPO Radio 1. Vanavond trapt hij af in gesprek met winti-priesteres Marian Markelo.

Mandy Woelkens gaat op zondagavond een programma voor Omroep Zwart maken. In haar programma wordt er “met een positieve blik naar het nieuws en de actualiteiten gekeken”.

NPO Radio 2

In december nam Stefan Stasse afscheid van NPO Radio 2. Hij moest stoppen met het programma. “Het was voor mij nog helemaal niet klaar”, zei hij er eerder over. Stefan stapt over naar NPO Radio 5. Voorlopig zal Frank van ’t Hof hem in de avond opvolgen met ‘Het Platenpaleis’.

Op vrijdag neemt Jasper de Vries de presentatie van het programma voor zijn rekening. Gijs Staverman stopt met ‘Staverman’s Disco’ en gaat ‘Club Staverman’ van 22:00 tot 00:00 uur op vrijdagavond maken.

De nachtprogramma’s in het weekend van Radio 2 zijn bijna allemaal geschrapt. Op zowel vrijdag- als zaterdagnacht is tussen 2:00 tot 7:00 uur alleen nog non-stop muziek te horen. Doordeweeks krijgt Radio 2 er juist een nachtprogramma bij: Desiree van der Heiden gaat van 0:00 tot 2:00 uur een nachtprogramma maken. Haar tijdslot tussen 4:00 en 6:00 uur wordt overgenomen door Tannaz Hajeby.

Ook de nacht van zondag op maandag wordt deels non-stop: Jeroen van Inkel presenteert tussen 0:00 en 2:00 uur ‘Van Inkels Choice’, daarna is twee uur lang non-stop muziek te horen en vervolgens presenteert Evert Duipmans van 4:00 tot 6:00 uur ‘Wildgroei’.

NPO 3FM

Tom de Graaf en Joe Stam starten om 9:00 uur met hun eerste uitzending op NPO 3FM. Waren ze bij Qmusic als ‘Joe Stagiair van de Show’ en ‘Tom van de intercom’ onderdeel van het team van ‘Mattie en Marieke’, nu moeten ze hun eigen show gaan maken. Van 9:00 tot 10:00 uur hoor je ze met ‘Tom & Joe’

Luc Sarneel heeft 3FM verlaten en wordt in het weekend opgevolgd door Floris Molenaar. Hij maakt nu op zaterdag en zondag tussen 4:00 en 7:00 uur zijn programma op de zender.

NPO Radio 5

Stefan Stasse gaat ‘The Magical Mystery Tour’ maken op NPO Radio 5. Het programma is op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14:00 en 16:00 uur te horen. Stefans programma komt op de plek van het EO-programma ‘Open Huis’ dat Henk van Steeg (vrijdag) en Giovanca Ostiana (zaterdag) presenteren. De EO gaat een nieuw programma maken in de avond tussen 20:00 en 23:00 uur, genaamd ‘De Avond Op Vijf’. De presentatie is in handen van Gerja Wolf (maandag t/m donderdag) en Giovance (vrijdag).

‘Volgspot’ met Hijlco Span verhuist daardoor naar het weekend en is op zaterdag en zondag van 20:00 tot 23:00 uur te horen. ‘De Muzikale Fruitmand’ met Petra de Joode zal in plaats van vier uur achter elkaar op zondagavond, voortaan op zaterdag en zondag van 18:00 tot 20:00 uur te horen zijn. Sander Kramer en Ron Brandsteder zijn niet meer te horen bij de zender.

100% NL

Erik van Roekel keert weer dagelijks terug op de radio. Vanaf volgende week is hij elke werkdag te horen tussen 10:00 en 13:00 uur bij 100% NL.

JOE

Kai Merckx is na bijna tien jaar bij Qmusic vanaf dit nieuwe jaar op een nieuwe zender te horen. Op zusterstation JOE gaat hij de middagshow maken tussen 16:00 en 19:00 uur. Daarnaast blijft hij op vrijdag de ochtendshow maken op Qmusic, met Mattie Valk.

Dennis Ruyer begint op 15 januari met zijn lunchshow op JOE. De dj nam in november na 23 jaar afscheid van Radio 538. Coen Swijnenberg en Sander Lantinga gaan de ochtendshow op JOE maken, maar het is nog niet duidelijk per wanneer dat is.

Qmusic

Doordat Kai van Qmusic naar JOE verhuist, vindt er een verschuiving in de avond van Q plaats. Joost Swinkels gaat op werkdagen tussen 19:00 en 22:00 uur de avondshow presenteren. Daarnaast presenteert hij ook de ‘Worldwide Club 20’ in het weekend.

Lars Boele neemt de late avond over en is te horen tussen 22:00 en 01:00 uur. Ook de nacht is weer, gedeeltelijk, gepresenteerd. Tussen 01:00 en 03:00 is Judith Eijk te horen.

Radio 538

Martijn la Grouw start deze maand in de avond op Radio 538. De dj is tussen 19:00 en 21:00 uur te horen op de zender. Martijn was recent nog te horen op 100% NL waar hij pas sinds kort zat, daarvoor draaide hij voor SLAM!.

Bas Menting en Dylan Boet gaan de late avondshow op Radio 538 presenteren. Samen met nieuwslezer Eva Vloon maken ze van 21:00 uur tot middernacht een programma.

Radio Veronica

Martijn Muijs neemt vanaf morgen de ochtendshow over van Frank van der Lende. Frank verhuist naar het tijdslot tussen 12:00 en 14:00 uur. Martijn zit tijdelijk in de ochtend van Veronica, tot er een definitieve invulling is.

