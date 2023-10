Na de ochtendshow is ook bekendgemaakt wie de middagshow van JOE voor zijn rekening gaat nemen. Kai Merckx is vanaf volgend jaar op werkdagen tussen 16:00 en 19:00 uur te horen op het nieuwe radiostation van DPG Media. Tot die tijd blijft hij te horen op Qmusic, waar hij nu werkt.

Kai is al bijna tien jaar te horen op Q. Hij presenteert op werkdagen een avondprogramma, maar is ook sinds 2016 de vaste vervanger van ‘Mattie & Marieke’. Kai is 32 jaar oud en relatief jong in vergelijking met de andere dj’s die bij JOE aan de slag gaan. Eerder werd al bekend dat Coen en Sander de ochtendshow voor hun rekening nemen en dat Dennis Ruyer tussen 10:00 en 13:00 uur te horen zal zijn.

In een persbericht zegt Kai Merckx: “Gaat hij nu óók een quote geven over ‘fantastisch om te bouwen aan een nieuwe zender?’ Ja, dat doet-ie, want dat is het ook! Ik kijk ernaar uit om na de avond op Qmusic nu het einde van de middag in te luiden op JOE, als de luisteraars via Coen & Sander en Dennis bij mij aankomen voor een leuke middagshow met tijdloze muziek.”

Kai is de eerste dj die de overstap maakt maakt van Qmusic naar JOE. Op dit moment zijn Kimberly Dekker, Edwin Noorlander en Lars Boele te horen op het radiostation, maar dat gaat om een tijdelijke invulling van de programmering. Of één van hen vast op JOE te horen blijft, is niet bekend.

Foto: Theun Herder / JOE