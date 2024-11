Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof zijn binnenkort ook op Sublime te horen. Dat melden beide dj’s op Instagram. Per wanneer en welke plek ze in de programmering krijgen, is niet bekend. Wouter en Frank presenteren sinds ruim een half jaar de middagshow op Radio Veronica dat, net als Sublime, eigendom is van Mediahuis.

Ook Sven van Veen krijgt een programma op Sublime, zo meldt hij op zijn Facebookpagina. Het programma ‘Sven’s Classix’ stopte eerder op Radio 10, nadat Sven verhuisde naar 100% NL. Het classicsprogramma krijgt onderdak bij Sublime, al is ook daarvan nog niet duidelijk per wanneer.

Sublime verloor ruim een jaar geleden de landelijke FM-dekking. In de maanden daarna werd de programmering fors uitgekleed, maar het station breidt het aantal gepresenteerde programma’s dus weer uit.

Voor Wouter en Frank is de soulmuziek geen onbekend terrein: ze presenteerden beide jarenlang afzonderlijk de ‘Soulnight’ op NPO Radio 2.

