Coen Swijnenberg en Sander Lantinga gaan een ochtendprogramma maken op JOE. Dat zong al een tijdje rond en eigenaar DPG heeft dat nu bevestigd. Wanneer de twee starten is nog niet bekend. Na acht jaar verlaten Coen en Sander Radio 538, om weer dagelijks samen radio te kunnen maken.

“Na bijna twintig jaar met de luisteraar terug in de auto van werk te hebben gezeten, gaan we op JOE met ze opstaan”, zegt Coen Swijnenberg. “We zijn ontzettend blij met deze stap en hebben zin om met een nieuw, bevlogen team de zender op te gaan bouwen.”

Sander Lantinga: “Het is tijd voor een nieuw avontuur en we gaan op JOE doen wat we altijd al het liefst doen: met zijn tweeën een dagelijkse show maken. Ik ben ontzettend blij en trots dat wij ons steentje mogen bijdragen aan het succesvol maken van nu al het leukste radiostation van Nederland.

Sinds 2015 op 538

Coen en Sander gingen in 2015 aan de slag bij 538, waar ze tot medio vorig jaar de middagshow presenteerden. De zender schrapte in juni de dagelijkse middagshow. Coen kreeg een lunchprogramma en Sander ging de middagshow maken op Radio Veronica. Op vrijdagmiddag zijn de twee nog wel samen te horen op 538.

Het duo was niet blij met de keuze om hun dagelijkse ‘Coen & Sander Show’ stop te zetten. “Ik zou zelf deze keuze niet hebben gemaakt. De ochtendshow was net vernieuwd en ‘De Coen & Sander Show’ was de stabiele factor in het geheel. We zaten er lekker in en dat was ook te zien aan de cijfers”, zei Coen eind vorig jaar tegen RadioFreak.

Coen en Sander begonnen in 2004 samen op vrijdagavond op 3FM met het maken van een radioshow: ‘Lantinga & Swijnenberg’. In 2006 maakten ze de overstap naar de middag, waar ze tot 2015 ‘De Coen en Sander Show’ presenteerden, tussen 16:00 en 19:00 uur.

Hartstochtelijke wens

Programmadirecteur JOE Iwan Reuvekamp: “Door het duo Coen en Sander weer dagelijks terug te brengen op de radio, vervullen wij een hartstochtelijke wens van heel veel radioluisteraars. Tegelijk bouwen we met JOE op ijzersterke, vaste en vertrouwde namen in de radiowereld. Met Coen en Sander begint Nederland de dag met een brede lach.”

Eerder werd bekend dat Dennis Ruyer het tijdslot van 10.00 tot 13.00 uur voor zijn rekening gaat nemen op JOE. Hiermee is de programmering tot en met de lunch bekend.

Foto: Theun Herder / JOE