Willemijn Veenhoven wordt per 1 oktober de presentator van ‘Kunststof’, het dagelijkse avondprogramma over kunst- en cultuur op NPO Radio 1. Ze neemt hierbij het stokje over van Gijs Groenteman, die een televisieprogramma gaat maken bij BNNVARA. Willemijn is geen onbekende van het programma: zo valt ze al regelmatig in en presenteerde ze de hommage aan Jellie Brouwer eerder dit jaar.

“Kunststof is een prachtprogramma, een van de mooiste programma’s op de radio”, zegt Willemijn in een reactie. “Ik ben ongelooflijk blij dat ik de vaste presentator word.” Sinds 2001 is Willemijn al te horen op de radio. Ze presenteerde programma’s voor BNN en BNNVARA, zoals tot eind 2019 De Nieuws BV. Na een uitstapje als tv-presentator van ‘Vroege Vogels’ on OP1, is ze sinds 2021 weer te horen op NPO Radio 2 bij ‘Spijkers met Koppen’, dat ze naast ‘Kunststof’ blijft presenteren.



Hoofdredacteur Annemiek Kortlang: “Ik ben heel blij dat wij Willemijn Veenhoven nu echt voor vast kunnen verwelkomen in ons team. Met haar jarenlange ervaring op NPO Radio 1 en haar liefde voor interviewen heb ik alle vertrouwen in Willemijn. Ze heeft de afgelopen maanden al laten zien hoe goed ze bij ons programma en het team past. Ze is al snel een vaste waarde voor Kunststof geworden.”

Foto: NTR/Annemieke van der Togt