De grote namen van Radio Veronica gaan vanaf september samen radio maken op vrijdagavond. Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof, Gerard Ekdom en Rob Stenders zullen van 19:00 uur tot ergens in de nacht te horen zijn. Dat zegt Arjan Snijders, zelf ook dj op de zender, in de podcast ‘Dit Was De Radio’.

“Dit is de voorlopig nieuwe programmering. In september, als Gerard Ekdom begint, gaan er toch weer wat dingen schuiven”, zegt Arjan. “Dan wordt die vrijdag de vrolijke vriendenshow. Zo gaat het niet heten, maar ze gaan allemaal lekker muziekjes met elkaar delen en daar enthousiast over doen.”

Bij de aankondiging van de overstap van Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof en Gerard Ekdom was al duidelijk dat het feit dat de radiovrienden samen op een zender terecht zouden komen een belangrijke reden voor de overstap van de dj’s was. Het zou ook de reden zijn dat Rob Stenders niet is teruggekeerd naar NPO Radio 2.

Vanaf deze week wordt de vrijdagavond ingevuld door Martijn Muijs van 19:00 tot 21:00 uur, gevolgd door Rob Stenders met ‘One Night Stenders‘.

Vinyl-programma Wouter van der Goes

Volgens Arjan Snijders gaat Wouter van der Goes daarnaast een programma met muziek vanaf vinyl maken op zondagavond van 22:00 tot 0:00 uur.

Op Radio 2 presenteerde de dj jarenlang de ‘Vinyl Friday’, een zelfde soort programma gaat hij dus maken op Veronica. Op dit moment staan de uren echter nog non-stop in de programmering.

Foto: Elvin Boer | Radio Veronica