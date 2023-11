Stefan Stasse maakt vanaf volgend jaar de overstap van NPO Radio 2 naar NPO Radio 5. Hij was al één keer per week op Radio 5 te horen met ‘Goudmijn’, maar vanaf 2024 is hij elke vrijdag, zaterdag en zondag te horen tussen 14:00 en 16:00 uur. Zijn nieuwe programma gaat de ‘The Magical Mystery Tour’ heten.

Jaren geleden was er al sprake van een overstap van Stefan, die 63 jaar oud is, van Radio 2 naar Radio 5. Daar was toen veel kritiek op van luisteraars en uiteindelijk bleef hij bij Radio 2. Dit jaar dook opnieuw het gerucht op dat Stefan de zender zou verlaten. Oer januari stopt hij met het dagelijkse programma ‘De Staat van Stasse’ op Radio 2.

De NPO heeft gisteren de wijzigen van de programmeringen van de publieke radiozenders bekend gemaakt, al is dat overzicht niet compleet. Er is namelijk wel verteld dat Stefan Stasse een nieuw programma krijgt op Radio 5, maar nog niet wat er gaat gebeuren met zijn programma op Radio 2. De reden is waarschijnlijk dat Rob Stenders de overstap maakt van Radio Veronica naar Radio 2 om de uren van Stefan over te nemen, maar deze overstap nog niet bekend gemaakt mag worden.

Nieuwe programmering NPO Radio 5

Het nieuwe programma van Stefan Stasse komt op de plek van het EO-programma ‘Open Huis’ dat Henk van Steeg (vrijdag) en Giovanca Ostiana (zaterdag) presenteren. De EO gaat een nieuw programma maken in de avond tussen 20:00 en 23:00 uur, genaamd ‘De Avond Op Vijf’. De presentatie is in handen van Gerja Wolf (maandag en tot en met donderdag) en Giovance (vrijdag).

‘Volgspot’ met Hijlco Span verhuist daardoor naar het weekend en zal op zaterdag en zondag van 20:00 tot 23:00 uur te horen zijn. ‘De Muzikale Fruitmand’ met Petra de Joode zal in plaats van vier uur achter elkaar op zondagavond voortaan op zaterdag en zondag van 18:00 tot 20:00 uur te horen zijn. Wat er gebeurt met de programma’s van Sander Kramer en Remco Hakkert op zaterdagavond is niet bekend gemaakt, ook is niet duidelijk of het dagelijkse late avondprogramma ‘Thuis op 5’ blijft bestaan en wat er met Ron Brandsteder gaat gebeuren.

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV