NPO Radio 1 voert de nodige wijzigingen in de programmering door. Vooral in het weekend gaat het uitzendschema vanaf januari op de schop. Zo krijgt ‘Pointer’ minder zendtijd en gaat het samen met ‘Argos’ de zendtijd delen. Ook krijgt Mandy Woelkens, die eerder op Qmusic te horen was, een programma op de nieuwszender.

Het onderzoeksprogramma ‘Pointer’ verliest vanaf het nieuwe jaar de zendtijd op zondag tussen 19:00 en 20:00 uur op Radio 1. Het programma ‘Dijkstra en Evenblij Ter Plekke’ is vanaf dan een uur eerder te horen, van 19:00 tot 21:00 uur. Aansluitend maakt Mandy Woelkens voor Omroep Zwart tussen 21:00 en 22:00 uur een programma. Zij is hoofdredacteur van Linda.meiden en maakte eerder radio bij Qmusic. In haar programma wordt er “met een positieve blik naar het nieuws en de actualiteiten gekeken”.

Pointer en Argos

‘Pointer’ gaat de zendtijd op zaterdag, tussen 14:00 en 15:00 uur, delen met ‘Argos’. “Door minder lineaire uitzendingen te maken hebben de onderzoeksjournalisten van beide programma’s meer tijd voor diepgravende research en voor het produceren van crossmediale onderzoeksjournalistieke verhalen”, aldus de NPO. Het is niet duidelijk of die verandering een wens was van de omroepen of van de NPO zelf.

In de nacht van donderdag op vrijdag, van 02:00 tot 05:00 uur, komt de NTR met ‘De Nacht van het Caribisch Netwerk’. Daarin is onder meer ruimte voor bijdragen van correspondenten die vertellen wat er speelt in het Caribische deel van Nederland. Het programma wordt gepresenteerd door Guilliano Payne.

Divers aanbod

“Met de komst van een nieuw zondagavondprogramma van Omroep ZWART en een nachtprogramma van het Caribisch Netwerk zorgen we voor een meer divers journalistiek aanbod waarmee we een bredere groep luisteraars willen bereiken,” aldus Klaske Tameling, zendermanager van Radio 1.

