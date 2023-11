Dennis Ruyer was gisteren voor het laatst te horen op Radio 538. Bij de zender maakte hij in totaal 23 jaar lang radio, op bijna alle tijdsloten. Veel woorden maakte Dennis gisteren op 538 niet vuil aan zijn vertrek. “Dennis Ruyer signing off. 23 jaar, het was een mooi avontuur”, zei hij. Dennis gaat aan de slag bij JOE, waar hij vanaf januari tussen 10:00 en 13:00 uur te horen is.

Dennis ging aan het begin van dit decennium aan de slag bij Radio 538. Bij het station was hij in de loop der jaren te horen in onder meer de middag, de late ochtenduren, de vroege avonduren en in het weekend. Ook was een aantal jaar te horen op Radio Veronica.

Hoewel Dennis regelmatig van tijdslot wisselde op 538, bleef ‘Dance Department’ op zaterdagavond zijn ‘kindje’. Hij presenteerde het programma vijftien jaar lang.

Foto: Radio 538