De ochtendshow van Radio Veronica krijgt voor de derde keer in minder dan een jaar tijd een nieuwe presentator. Vanaf 2 januari neemt Martijn Muijs ‘Ook Goeiemorgen’ over van Frank van der Lende. Net als Frank, zal Martijn de ochtendshow tijdelijk presenteren en zal hij dus later weer worden vervangen.

Frank van der Lende neemt de lunchuren van Martijn Muijs over en zal op werkdagen tussen 12:00 en 14:00 uur te horen zijn. Dit zal zijn vaste tijdslot worden in de nieuwe programmering van Radio Veronica die later verder wordt ingevoerd.

Afgelopen jaar is de programmering van Radio Veronica heel vaak aangepast. In de ochtend was Tim Klijn te horen samen met Rick Romijn, Niels van Baarlen en Florentien Vermeulen. Zij stapten in juni over naar Radio 538. Rick van Velthuysen werd teruggehaald om de ochtendshow van hen over te nemen, maar stopte na enkele maanden plots zonder afscheid te nemen. Sindsdien nam Frank van der Lende de ochtend tijdelijk voor zijn rekening.

Lisanne Bronkhorst en nieuwslezer Joost van der Stel vormen een constantere factor in de ochtend. Ze waren zowel bij Rick als Frank te horen en zullen ook naast Martijn aanschuiven.

Frank heeft vanochtend zijn laatste ochtendshow gepresenteerd. Komende week zullen de uren tussen 6:00 en 9:00 uur non-stop zijn.